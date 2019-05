EA ACCESS arriva su PS4

gamerbrain

(Di martedì 7 maggio 2019) Oggi, Electronic Arts Inc. ha annunciato l’introduzione di EAper PlayStation 4 (PS4). A partire da luglio, i giocatori potranno iscriversi con abbonamento mensile (3,99€) o abbonamento annuale (24,99€) tramite PlayStation Store.Con l’aggiunta di PlayStation 4 ai servizi di abbonamento già esistenti su Xbox One e PC tramite Origin, EA offre ora i suoi servizi di abbonamento su più piattaforme rispetto a qualsiasi altro sviluppatore.Matt Bilbey, Executive VP of Strategic Growth ha dichiarato:Dato che continuiamo ad investire in servizi digitali e in abbonamento, portare i nostri giochi ad un numero sempre maggiore di persone su entrambe le console è una entusiasmante opportunità per tutti3Il nostro obiettivo è offrire ai giocatori più scelta per provare i nostri giochi dovunque e come desiderano e ...