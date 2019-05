Dybala-Juventus | ultimissima | l’indizio chiude all’addio La Joya resta!

juvedipendenza

(Di martedì 7 maggio 2019)- Come evidenziato dai colleghi di “SportMediaset”, un nuovo indizio, proveniente dalla Cina, avrebbe chiuso le porte all’addio di Pauloai colori bianconeri. Un addio che non si concretizzerà in quanto, la, è stato scelto come testimonial del marchio Adidas per la presentazione della nuova maglia bianconera 2019 2020 in vista della … More

Sport_Mediaset : #Juventus, #Adidas promuove la nuova divisa in Cina: lo sponsor è #Dybala... - HuffPostItalia : Rami allo stadio con Dybala: 'Per la cittadinanza nessuno si è fatto vivo. Fa niente, mi interessava di più incontr… - GoalItalia : Dybala sempre più in bilico alla Juventus: ora può davvero partire ?? [@romeoagresti] -