' Dopo le europee governo a casa ed esecutivo di centrodestra' | così Berlusconi

Elezioni europee - Silvio Berlusconi : “Dopo il voto è pronto il governo di centrodestra” : Silvio Berlusconi si è scagliato, ancora una volta, contro il governo attuale, promettendo un nuovo esecutivo di centrodestra che, dopo le Elezioni europee, "si potrà raggiungere attraverso un gruppo di sostegno di parlamentari attuali oppure attraverso nuove Elezioni che vinceremmo sicuramente".Continua a leggere

Borse europee chiudono in forte calo Dopo Trump su dazi alla Cina : Chiusura in rosso per le Borse europee. Le nuove minacce del presidente Donald Trump di mettere dazi su 200 miliardi di dollari di prodotti cinesi da venerdì prossimo affossano i mercati. A Parigi il ...

Lezzi : 'Autonomia tutta da rivedere - scelte rimandate a Dopo le Europee' : A partire da quelle del ministro dell'Economia Giovanni Tria, ribadite anche durante un'audizione pubblica in commissione bicamerale'. Tria lo scorso 18 aprile ha detto che c'erano dubbi di ...

[Il punto] Lega e M5S litigano su tutto. Le mosse del Quirinale Dopo le Europee : E' sulla sicurezza la nuova lite tra Salvini e Di Maio Solo che, complice un triste fatto di cronaca, la bambina in coma a Napoli rimasta vittima di un regolamento di conto tra camorristi,, la ...

Governo - noto anticipato? Attenti a queste 2 date Dopo le elezioni europee : ... considerato che l'economia non gira come si pensava e la prossima manovra potrebbe essere molto pesante. Il Colle, dal canto suo, nelle scorse settimane ha invitato al senso di responsabilità per il ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Di Battista : “Se Dopo le elezioni europee dovesse saltare il governo - mi ricandiderei” : “Se dopo le europee, dovesse saltare questo governo, mi ricandiderei”. Alessandro Di Battista potrebbe tornare a candidarsi alle prossime politiche. L’ex deputato M5S lo afferma durante la registrazione di “Accordi&Disaccordi” condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda stasera su Nove alle 22.45. “Lei alle europee non si candida, anche perché non farebbe in tempo, però al prossimo giro politico ci sarà ...

Di Battista : “Mi ricandido alle elezioni fra 4 anni. O Dopo le Europee se cade il governo”. E come capo politico? “No - è Di Maio” : Alessandro Di Battista è pronto a candidarsi alle prossime elezioni politiche con il Movimento 5 stelle. Sia che siano fra quattro anni o anticipate a causa della caduta del governo. L’ex deputato M5s, dopo che dal 12 febbraio scorso non si faceva vedere in televisione, ha deciso di partecipare alla puntata di “Accordi e Disaccordi” condotta da Andrea Scanzi e Luca Sommi e in onda stasera alle 22.45 sul Nove. E per la prima ...

