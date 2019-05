“Dopo avere perso il lavoro al call center | siamo diventate pastore e coltiviamo la

ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2019) “Nasciamo dopo la chiusura di una multinazionale fallita nel 2009. Eravamo più di 600 dipendenti, stavamo in unrimaste senza. Io e mia sorella Stefania abbiamo deciso così di recuperare la casa di proprietà dei nostri nonni, un vecchio casale agricolo e un’azienda vinicola abbandonata da più di 20 anni. In quel momento è cambiata la nostra vita. L’azienda si chiama Canto di primavera del sogno antico, perché abbiamo deciso di riappropriarci delle nostre radici”.Gabriella e Stefania Michelozzi erano in una situazione economica difficile dopo averil, nel 2011. Senza stipendio, e per giunta da più di un anno e mezzo. Così le due sorelle di Forrottoli hanno deciso di recuperare la vecchia azienda dei nonni a Quarrata, comune in provincia di Pistoia, cominciando a lavorare il terreno di 5 ettari senza mezzi tecnici, ma solo con l’aiuto degli ...

