Donna rimane incastrata nella porta del treno Non è in pericolo di vita | ma

Venezia - scontro con un tram - auto rimane incastrata. Ferita una Donna - traffico in tilt : traffico nel caos a Venezia a causa di un incidente stradale a piazzale Roma. Lo scontro avvenuto nel pomeriggio ha coinvolto il tram e un’ auto . La macchina è rimasta incastrata tra il mezzo pubblico e la barriera di protezione della rotaia per cause che sono ancora al vaglio della polizia municipale.Continua a leggere

Pisa - Donna in coma partorisce : bambino sta bene. Lei rimane in pericolo di vita : Una donna 49enne, in coma da sabato scorso per un’emorragia cerebrale, ha partorito un bambino. È accaduto all’ospedale Cisanello di Pisa. La donna, un medico lei stessa, si trovava a nella città toscana per partecipare a un convegno ed è stata portata d’urgenza al pronto soccorso perché accusava dei forti mal di testa. I medici hanno capito subito che era in corso un’emorragia cerebrale. L’emergenza era doppia dal momento che la ...