Domestico abusa di una bambina | arrestato

Bimba di 10 anni abusata in casa dal Domestico a Taranto - arrestato 54enne : L'uomo, che godeva della massima fiducia della famiglia in cui lavorava, avrebbe abusato sessualmente della bambina figlia dei suoi datori di lavoro quando rimaneva da solo in casa con lei. È stato arrestato e condotto in carcere dalla polizia con la pesantissima accusa di violenza sessuale su minore.