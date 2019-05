Diritto all’oblio | Gomez | “Per fare politica occorre essere vergini | giusto non

Diritto all’oblio : gdpr Google - definizione e significato in diritto : diritto all’oblio: gdpr Google, definizione e significato in diritto Il diritto all’oblio è il diritto di essere dimenticati. In altre parole, si tratta della possibilità per un soggetto di non restare esposti alle conseguenze di azioni condannabili o discutibili da esso compiute. Queste possono derivare da fatti commessi in passato o da vicende divenute oggetto di cronaca. In sostanza, il diritto all’oblio prevede che per ...