calcioweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) Ladei. Duein famiglia, sabato si aspetta la terza, quella più importante. Marco prova a salire in Serie A con la maglia del Lecce. Unastraordinaria che orail. Dopo la promozione in Serie B, al fotofinish, dell’Entella di Matteo, autore del gol decisivo all’89esimo contro la Carrarese, e quella di Marcello (ilno più piccolo) con la maglia del San Marco Assemini, promosso in Eccellenza sarda, vincendo lo scontro diretto contro il La Palma all’ultima giornata, manca il terzo tassello, quello che Marcopotrebbe mettere sabato nella sfida casalinga contro lo Spezia. Al Lecce servirà una vittoria per regalarsi la Serie A. I(che non hanno mai giocato insieme) ora sperano di poterlo fare nella nazionale sarda e tifano per Marco, che sabato proverà a scrivere il classico ...

CalcioWeb : Dinastia #Mancosu, tre promozioni per tre fratelli: la favola attende il lieto fine -