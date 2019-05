Dimissioni dalla carica di presidente della giunta regionale dopo

Conte sull’ipotesi Dimissioni di Siri : «Nel caso saprò come farlo scollare dalla poltrona» : Il premier: «Non è vero che ho un ruolo di secondo piano nel governo». Poi sospira: «Meno male che questa è l’ultima campagna elettorale»

Le Dimissioni di Crosetto dalla Camera : «Ho sofferto - ma non lascio la politica» : «Sì, come nel caso del reddito di cittadinanza o più di recente con la nuova Via della Seta con la Cina, dove si mette a rischio la politica estera di un Paese. Sembra che decisioni così importanti ...