Dietro la guerra lampo Gaza-Israele Ancora sangue | ancora denaro

Libia - la guerra avanza e i più deboli restano inDietro : Con l'intensificarsi dei combattimenti in Libia, un numero sempre maggiore di bambini si trova in pericolo. Secondo gli ultimi dati dell'UNICEF, oltre 7 mila minorenni sono stati sfollati dalle proprie case a causa delle violenze. Tra i civili che aspettano ancora di essere evacuati dalle zone in prima linea di combattimento ci sono quasi 1.800 bambini. Si stima che circa 500mila minorenni siano stati colpiti dalla violenza in tutta la Libia ...