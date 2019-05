Diabete | nuovo farmaco per combattere la glicemia alta che riduce il rischio di

Scoperto nuovo bersaglio per la cura del Diabete - ma i “soldi sono finiti - la ricerca si ferma” : di Chiara Moretti – La passione non le manca e le ha fatto raggiungere traguardi inimmaginabili a soli 34 anni. Mamma della piccola Emma e in attesa di Giulio, la ricercatrice Francesca Sacco dell’Università Tor Vergata di Roma ha Scoperto un possibile nuovo bersaglio per la cura del diabete di tipo 2, la forma più comune della malattia. “Con la ricerca sui topi sani e malati, ho notato che è centrale il ruolo della proteina ...