Per l'Ue l'Italia avrebbe bisogno di una cura da cavallo di tagli e rincari per riportare deficit e Debito sotto controllo : La frenata brusca l'ha data la Germania , dove guerre commerciali e difficoltà dell'industria dell'auto , che da sola vale un terzo dell'economia, hanno tagliato la crescita di quest'anno allo 0,5 ...

L'Ue gela l'Italia : crescita al palo - più deficit e Debito. Conte : 'Stime ingenerose' : Mentre per il ministro dell'economia Giovanni Tria non c'è alcuna sorpresa, perché corrispondono a quelle del Def. Dopo la drastica revisione del Pil 2019 già fatta a febbraio, tagliandolo di un ...

Debito Italia - Confagricoltura : "Serve un piano di sviluppo che punti su crescita e occupazione" : Secondo le stime della Commissione europea diffuse questo pomeriggio a Bruxelles, il Debito pubblico Italiano arriverà al 133,7% del PIL nel 2019, rispetto al 132,2% del 2018, per poi salire ancora al ...

Ue : nuovo record Debito Italia - niente crescita e solo parole sulle privatizzazioni : L'Italia ultima in Europa per crescita dell'economia nel 2019, con un deficit che senza aumento dell'Iva arrivera' al 3,5% l'anno prossimo e un debito record nel 2020. Questo il quadro fosco che la Commissione europea dipinge per l'Italia nelle sue previsioni di primavera. Previsioni economiche pubblicate oggi a Bruxelles, secondo le quali, si profila un incremento sostanziale del debito pubblico Italiano, al 133,7% del Pil nel 2019, e al 135,2% ...

Ue taglia stime Pil Italia 2019 : +0.1%/ 'Disavanzo e Debito saliranno fortemente' : La Commissione Ue taglia le stime del Pil per l'Italia, +0.1%,: 'Disavanzo e debito saliranno '. Bruxelles approva il reddito di cittadinanza ma...

L’allarme dell’Ue : “Italia ultima per crescita e investimenti - preoccupano occupazione e Debito” : L’Italia è ferma come nessun altro. Non cresce più. Non lo farà quest’anno, lo farà timidamente il prossimo anno, se tutto va bene e il contesto internazionale non si deteriorerà ulteriormente. Nel frattempo il Paese rimane ultimo nella classifica europea della crescita per il 2019 e il 2020, confermando la non invidiabile performance già registrat...

Italia - Ue : economia debole ha ricaduta su conti - valutazione su Debito da giugno : La performance particolarmente debole dell'economia Italiana ha naturalmente una ricaduta negativa sui saldi di finanza pubblica, la Commissione Ue non si pronuncerà però sulla conformità di Roma alle regole su deficit e debito prima del mese ...

Italia - Ue : ultima in classifica su crescita 2019 e 2020 - Debito continua a salire : L'economia Italiana stenta a risollevare la testa, appesantita dal fardello di conti pubblici in deciso squilibrio che fanno di Roma l'ultima in classifica sul fronte della crescita sia quest'anno sia ...

Europee - il cancelliere austriaco Kurz : “Più sanzioni contro chi sfora le regole del Debito. Italia non diventi seconda Grecia” : Dopo aver bocciato la proposta del premier ungherese Viktor Orban di un’alleanza tra il Ppe e i sovranisti capeggiati da Matteo Salvini, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz chiede maggior rigore nei confronti dei Paesi “irresponsabili” nelle politiche sul debito. Come l’Italia. “Ci sono troppe poche sanzioni nella Ue, ad esempio contro chi sfora le regole del debito o lascia passare i migranti irregolari da uno Stato ...

L’austriaco Kurz : “Con più rigore sul Debito eviteremo che l’Italia metta a rischio l’Europa” : Ordine, regole e sanzioni, per riformare la Ue e risvegliare il “malato” dalla crisi. «Ci sono troppe poche sanzioni nella Ue, ad esempio contro chi sfora le regole del debito o lascia passare i migranti irregolari da uno Stato all’altro». Ogni riferimento all’Italia è volutamente non casuale. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz è a Mauthausen ...

Bankitalia : 'Economia italiana vulnerabile per l'alto Debito - ma elevata resilienza anche grazie a ricchezza delle famiglie' : Ad ogni modo però 'l'Economia italiana è però caratterizzata da un'elevata resilienza ' dovuta a diversi fattori: 'Il saldo corrente della bilancia dei pagamenti è in attivo dal 2013, mentre la ...

Bankitalia : “Economia italiana vulnerabile per l’alto Debito - ma elevata resilienza anche grazie a ricchezza delle famiglie” : Le “tensioni” sul mercato dei titoli di Stato stanno diminuendo ma “rimangono rilevanti” e “si stanno trasmettendo sul costo dei finanziamenti al settore privato, seppure gradualmente“. E’ l’avvertimento della Banca d’Italia nel Rapporto sulla stabilità finanziaria diffuso venerdì, in cui via Nazionale prevede che “se i rendimenti all’emissione dei titoli di Stato italiani dovessero ...

Debito pubblico italiano - ecco le domande per mettere alla prova quanto ne sai - InvestireOggi.it : Cosa sapete sul Debito pubblico italiano? Rispondete alle nostre 10 domande per testare la vostra conoscenza sul Debito pubblico italiano? Quando il Debito pubblico italiano ha iniziato la fuga in ...

Bankitalia : il Debito pesa sulla crescita e l'incertezza aumenta : 'Secondo il Documento di economia e finanza 2019, approvato dal Governo il 9 aprile', osserva ancora Palazzo Koch, 'il debito crescerebbe ancora nell'anno in corso e si ridurrebbe dal 2020, anche in ...