Dazi | FMI avverte | Imperativo che USA e Cina pongano fine a disputa

Dazi : direttore Fmi Lagarde - tensioni Cina-Usa sono minaccia per economia mondiale : Parigi, 07 mag 11:00 -, Agenzia Nova, - Le tensioni tra Stati Uniti e Cina rappresentano una " minaccia per l' economia mondiale ". Lo ha detto il direttore operativo del Fondo monetario..., Frp,

Borse Asia-Pacifico ripiegano dopo Dazi Trump su prodotti Ue e stime Fmi : ... ieri, ha aperto un nuovo fronte con la Ue imponendo dazi per 11 miliardi di dollari a compensazione dei presunti danni all'economia Usa in conseguenza degli aiuti di Stato europei concessi ad Airbus.

Crescita - Lagarde (Fmi) : “70% del mondo rallenta - ma non prevedo recessione. Bisogna evitare passi falsi - come sui Dazi” : “Solo due anni fa, il 75% dell’economia globale stava sperimentando una ripresa economica. Per quest’anno, ci attendiamo che il 70% sperimenti un rallentamento nella Crescita”. È il quadro designato dalla direttrice generale del Fondo monetario internazionale, Christine Lagarde, nel suo intervento alla Us Chamber of Commerce, la confindustria americana. La congiuntura è negativa, da gennaio l’economia globale ha ulteriormente perso ...