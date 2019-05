Daniele Silvestri | ' Nel nuovo album torno a impegnarmi E dedico un brano a Totti'

La terra sotto i piedi di Daniele Silvestri è il disco di cui l’Italia ha bisogno - tra contestazione e ironia (recensione) : Ben venga il nuovo cantautorato e ben vengano gli artigiani della musica, e ben venga "La terra sotto i piedi" di Daniele Silvestri, più che mai. Un disco appena sfornato ma che era già scritto nelle coscienze, che tuttavia non trovavano le parole giuste. Il cantautore romano le ha trovate e ora sono tutte nostre. Sì, avevamo bisogno di questo disco, perché non se ne può più: siamo immersi nell'odio e nelle sfide, viviamo un Paese non più diviso ...

La terra sotto i piedi di Daniele Silvestri è tanta roba - fidatevi : ... con la voglia di andare a risentire quel passaggio che ti ha colpito come un pugno alla bocca dello stomaco, con una gran voglia di discuterne con i propri cari, di guardare al mondo in un altro ...

Daniele Silvestri - torno con 'La terra sotto i piedi' - : 'La terra sotto i piedi' è il nono album in studio di Silvestri e nei mesi scorsi alcuni dei 14 brani che lo compongono, tra speranza del cambiamento, identità ritrovata, critica sui social, mondo ...

Daniele Silvestri : "Sulla mia isola del cuore in cerca di solidità - di piedi immersi nel fango" : Questo disco ha una storia lunga e complicata, ma un cuore preciso e semplice: quel cuore sta su un'isola e quell'isola si chiama Favignana. Sono più di vent'anni che questo posto è la mia seconda ...

Daniele Silvestri : "Con Acrobati fuggivo dal mondo. Adesso canto la gioia di avere La terra sotto i piedi" : Venticinque anni dopo, Daniele Silvestri è ancora nuovo. Il primo disco è uscito nel 1994 e, alla faccia di ogni statistica, dopo un quarto di secolo oggi riesce a essere ancora originale e ...

Daniele Silvestri : Argentovivo e le adolescenze guaste che ritornano : Questa intervista a Daniele Silvestri durerà esattamente il tempo della sua sigaretta rollata a mano, quella che il cantautore accende e lascia spegnere diverse volte per quasi un’ora, un gioco che lo aiuta a concentrarsi (o a distrarsi): «Anche la sigaretta ha i suoi tempi, è il bello di farsele a mano». Il tempo è un’idea che torna, nelle sue risposte: quello che gli concede l’età anagrafica, i pensieri su come sia più o meno giusto ...

Collisioni Festival - ci si vede da Daniele Silvestri : Il 3 maggio è uscito “La terra sotto i piedi”, nono album in carriera, anticipato da tre 45 giri tematici e da “Argentovivo”, la canzone sulle adolescenze guaste che aveva portato con il rapper Rancore all’ultimo Festival di Sanremo (aggiudicandosi il premio della critica e della sala stampa radio-tv). Il 5 luglio sarà sul palcoscenico del Collisioni Festival, a Barolo, con Rkomi, Max Gazzé e Carl Brave. E a ottobre partirà ottobre partirà il ...

Annunciato l’instore tour di Daniele Silvestri - tutti gli eventi firma copie per La terra sotto i piedi : Sono ufficiali le date dell'instore tour di Daniele Silvestri, quello con il quale firmerà le copie del nuovo album in arrivo e che spedirà sul mercato a partire dal 3 maggio prossimo con Prima che già in radio come singolo di lancio. "Visto che per i concerti passerà ancora un bel po’ di tempo, chi ha voglia di ascoltare il nuovo disco, sentirmi raccontare qualcosa o semplicemente farsi firmare la propria copia appena acquistata, ecco ...

Primo Maggio : confermati gli artisti del Concertone - da Daniele Silvestri a Noel Gallagher : Il Concertone del Primo Maggio è ormai una tradizione per moltissimi ragazzi che arrivano da tutta Italia, con treni, pullman e mezzi di fortuna, per godersi una giornata all'aperto all'insegna della musica e del divertimento. Nella giornata di oggi sono stati confermati gli artisti che saliranno sul palco di Piazza San Giovanni a Roma, che inizierà alle ore 15 ed andrà avanti fino alla mezzanotte. Il Concertone Ormai è tutto pronto per quella ...

Anche Daniele Silvestri a Collisioni Festival il 5 luglio : info e biglietti in prevendita : Il concerto di Daniele Silvestri a Collisioni Festival va ad aggiungersi a quelli che il cantautore romano terrà nei maggiori palasport italiani a cominciare dal mese di ottobre per i live legati a La terra sotto i piedi, nuovo album a cominciare dal 3 maggio. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati, con consegna tramite corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, è necessario ...

La terra sotto i piedi è il nuovo album di Daniele Silvestri - 14 tracce dal 3 maggio : La terra sotto i piedi è il titolo del nuovo album di Daniele Silvestri, 14 tracce in totale. Il nuovo disco del cantautore italiano sarà disponibile dal 3 maggio e oggi Silvestri ha svelato i titoli delle canzoni che troveremo nei negozi e in digital download all'inizio del prossimo mese. "Non manca più tanto al 3 maggio, giorno in cui finalmente uscirà La terra sotto i piedi", scrive Daniele Silvestri annunciando che il disco è da oggi ...

Da Salmo a Daniele Silvestri - tutti gli ospiti di Ossigeno con Manuel Agnelli il 18 aprile : Sono ufficiali gli ospiti di Ossigeno con Manuel Agnelli. Il leader degli Afterhours torna in tv con la nuova puntata del 18 aprile, a cominciare dalle 23,10, per una nuova ora dedicata alla musica e ai racconti che si sono avviati con il debutto del 4 aprile scorso. Il Lanificio si apre quindi a una nuova serie di ospiti a cominciare da Salmo, poco avvezzo alle ospitate televisive ma che per Manuel Agnelli sembra aver fatto un'eccezione. ...

Reunion di Max Gazzè e Daniele Silvestri al Collisioni 2019 con Carl Brave e Rkomi : annunciate le guest star del 5 luglio : Sarà un mega-concerto con ben quattro cantautori sul palco di Barolo, quello che vedrà la Reunion di Max Gazzè e Daniele Silvestri al Collisioni 2019 nella stessa serata dello show di Carl Brave e Rkomi. Il 5 luglio, sul palco del Festival agroletterario e musicale di Barolo, andranno in scena due grandi eventi, i concerti di Max Gazzé e Carl Brave, che si passeranno il testimone sul palco ospitando due amici, Daniele Silvestri e Rkomi, ...

Prima che è il nuovo singolo di Daniele Silvestri in radio dal 12 aprile - ritorno all’amore dopo Argentovivo : Il nuovo singolo di Daniele Silvestri è Prima che. Reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con Argentovivo, premiato con il Premio della Critica Mia Martini, il Premio della Sala Stampa radio Tv Lucio Dalla e il Premio per il Miglior Testo Sergio Bardotti, l'artista romano è pronto a tornare in radio Prima del rilascio di La terra sotto i piedi. Prima che è una ballata che parla d'amore, così come dichiarano gli intenti del ...