Dall’inizio del 2019 in Europa ci sono stati 34mila casi di morbillo | dice l’OMS

Negli Stati Uniti - il numero di persone che hanno contratto il morbillo Dall’inizio dell’epidemia è salito a 704 : Negli Stati Uniti, il numero di persone che hanno contratto il morbillo dall’inizio dell’epidemia è salito a 704. A New York, dove è iniziata l’epidemia, l’amministrazione della città ha fatto chiudere sette scuole frequentate da bambini della comunità ebrea ultraortodossa

Dall’inizio dell’anno si contano già 82 morti sul lavoro in Italia : Foto Pixabay Oltre 86mila gli episodi, 82 le vittime. E si tratta solo dei primi due mesi del 2019. In occasione della giornata nazionale per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, celebrata il 28 aprile, Wired ha deciso di consultare gli open data di Inail per monitorare la situazione di infortuni e morti sui luoghi di lavoro. E i numeri continuano ad avere le dimensioni dell’emergenza. Nei primi 59 giorni dell’anno, come ...

Hacker hanno scorrazzato negli account mail di Outlook Dall’inizio dell’anno : Screenshot del messaggio inviato da Microsoft per notificare la violazione dell’account di Outlook.com (fonte: Reddit) Microsoft ha recentemente iniziato a notificare via email ad alcuni suoi utenti di Outlook che, all’inizio dell’anno, degli Hacker hanno violato il portale di assistenza clienti ottenendo l’accesso ad alcuni profili utente del servizio di posta elettronica. Diversi utenti su Reddit hanno condiviso lo screenshot ...

Morire a 48 anni per un ascesso dentale : a 2 anni Dall’inizio delle indagini - la famiglia non si rassegna : Una storia che lascia l’amaro in bocca e tanto dolore nel cuore nei familiari di una vittima che forse poteva essere evitata. E’ quella di Massimiliano Pace, il consulente di 48 anni di Marsala (Trapani), morto il 10 aprile di due anni fa all’Ospedale Civico di Palermo, dove era stato ricoverato in Rianimazione con l’elisoccorso dall’ospedale di Trapani per un ascesso che si era trasformato in una grave setticemia. ...

Ebola in Congo : 1206 persone infettate Dall’inizio dell’epidemia : Il Ministero della Salute della Repubblica Democratica del Congo ha reso noto che il numero di persone infettate dal virus Ebola nelle province nordorientali del Kivu Nord e Ituri, dall’inizio dell’epidemia nel 2018, è salito a 1206: di queste, 764 persone sono morte e 358 sono guarite. L'articolo Ebola in Congo: 1206 persone infettate dall’inizio dell’epidemia sembra essere il primo su Meteo Web.

MotoGp - Andrea Iannone deluso Dall’inizio stagione : vuole di più dalla sua Aprilia! : Andrea Iannone è giunto sedicesimo nel GP d’Argentina, un risultato che non soddisfa il pilota italiano ex Ducati Andrea Iannone è insoddisfatto dopo il GP d’Argentina ed è pronto a mettersi al lavoro per riconquistare il terreno perso. La sua Aprilia non ha dato sinora i risultati sperati in fatto di performance, ma adesso il pilota italiano auspica un cambio di rotta repentino: “Quella della gara in Argentina non è la ...

In Yemen ci sono stati 110mila casi di colera Dall’inizio dell’anno : Da inizio anno sono stati registrati almeno 110mila casi di colera in Yemen, dove dal 2015 è in corso una guerra civile, almeno 190 mortali. Le Nazioni Unite hanno detto che i casi di colera sono concentrati in sei governatorati,

Yemen - Save the Children : Dall’inizio del conflitto 1 - 5 milioni di bambini costretti a fuggire : dall’inizio dell’escalation del conflitto in Yemen, quattro anni fa, più di 19 mila raid aerei hanno devastato scuole, ospedali e importanti infrastrutture, 13 al giorno, più di uno ogni 2 ore. Violenze e distruzione che hanno costretto 1,5 milioni di bambini a fuggire dalle loro case e dai loro villaggi e che in molti casi, più di 1 al giorno, sono stati colpiti dai bombardamenti proprio mentre tentavano di ripararsi in un luogo sicuro. Bambine ...