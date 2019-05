Dà fuoco all' auto con dentro la figlia e chiude le portiere | bruciata viva

Dà fuoco all'auto con la figlia di tre anni a bordo per vendetta sulla ex : Un uomo di 39 anni ha chiuso la figlia all’interno dell’abitacolo della propria auto e poi le ha dato fuoco. La piccola di appena tre anni è morta bruciata viva. Secondo la prima ricostruzione della polizia americana, il folle gesto è stato dettato dalla volontà di vendicarsi della ex compagna, con la quale era in corso una battaglia legale per l’affidamento della figlia.Il protagonista di questa triste storia è Martin Pereira, abitante di ...

New York - padre avrebbe dato fuoco all'auto con la figlia dentro : morta carbonizzata : Un terribile fatto di cronaca si è verificato nel quartiere del Queens, a New York, negli Stati Uniti, dove un uomo di 39 anni, Martin Pereira, ha dato alla sua automobile, una Audi A6, con all'interno la sua figlia piccola di tre anni, avuta da una precedente relazione con la sua ex compagna, Cherone Coleman. Al momento non sono noti i motivi che hanno spinto l'uomo all'insano gesto, ma si sa che stava conducendo una battaglia legale con la ex ...

Vicenza : Vigili del fuoco - salvate 4 persone all'interno di un vagone cisterna : Vicenza, 6 mag. (AdnKronos) - Alle 13.20, i Vigili del fuoco sono o intervenuti presso lo scalo ferroviario di Vicenza per soccorrere quattro persone, che si trovavano all’interno di un carro merci proveniente dalla Serbia. L’allarme è scattato in stazione quando alcune persone hanno sentito il rumo

Così ho salvato i passeggeri dalle fiamme! Aereo a fuoco - la hostess eroina : Tatyana Kasatkina ha 34 anni ed è una delle hostess a bordo dell’Aereo Sukhoi Superjet-100, della compagnia Aeroflot: l’Aereo che ieri, tentando un atterraggio di emergenza, ha preso fuoco a Mosca. Tatyana si è comportata da vera e propria eroina, come ha raccontato lei stessa: «Tutti gridavano che stavamo andando a fuoco, ma le fiamme non erano ancora entrate in cabina – ha detto – con un calcio ho aperto la porta e ho spinto fuori tutti ...

Russia - l'aereo prende fuoco durante l'atterraggio di emergenza : dramma in volo - 41 morti. Giallo sul disastro : Sono 41, secondo i media russi, i morti nell'atterraggio di emergenza di un aereo della compagnia russa Aeroflot, nell'aeroporto Sheremetyevo, dal quale era decollato poco prima. Secondo alcune fonti, non confermate, vi sarebbero anche due bambini tra le vittime e un numero non definito di dispersi.

Gaza - accordo tra Hamas e Israele : dall’alba in vigore il cessate il fuoco dopo 25 morti : dopo una escalation militare costata la vita a 25 persone, ventuno vittime tra i palestinesi e quattro tra gli israeliani, raggiunto un accordo per il cessate il fuoco tra Hamas e Israele. Fondamentale la mediazione dell'inviato dell'Onu e dell'Egitto che sovrano garantire il rispetto dei patti.Continua a leggere

Mattarella visita Notre-Dame : “Qui per testimoniare amicizia alla Francia. Europa sia riconoscente ai Vigili del fuoco” : “Sono qui per testimoniare la grande amicizia dell’Italia nei confronti della Francia e qui a Notre Dame perché è un vero archivio di memoria”. Sergio Mattarella sceglie di sottolineare la vicinanza tra Roma e Parigi durante la sua visita alla cattedrale colpita da un grave incendio il 15 aprile. “Tutti i principali avvenimenti di Francia dal 1200 in poi sono passati da qui e in questa cattedrale si specchia tanta parte della ...