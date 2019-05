Cristiana Dell’Anna ha cambiato il finale di Gomorra 4 | “Grandi progetti per Patrizia e

optimaitalia

(Di martedì 7 maggio 2019)A questo punto non sappiamo come possa prenderla il pubblico, ma la verità è che ildi4 è stato riscritto proprio per volere diDell'Anna e questo lascia ancor di più l'amaro in bocca. A stento siamo ancora riusciti a mandare giù quello che è successo per via del ritorno di Genny e della violenza di questa sua nuova versione 4.0 ma, soprattutto, per la morte della fidatache ha giurato di non averlo tradito ma che non era pronta a inginocchiarsi davanti a nessuno per chiedere pietà o farsi credere.Alla fine Genny l'ha uccisa eDell'Anna ha detto addio al suo pubblico su Instagram con uno struggente messaggio che lasciava intendere che fosse lei la "vittima" della situazione. In realtà così non è stato e la stessa attrice napoletana lo ha ammesso raccontando addirittura di aver fatto riscrivere ildi stagione e non solo ...

