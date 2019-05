Così Benedetto XVI pronosticò la fine dell' Unione europea

ilgiornale

(Di martedì 7 maggio 2019) Francesco BoeziXVI riletto a mo' di 'profeta': dopo gli scritti e i discorsi sul futuroa Chiesa, spuntano riflessioni sul destinoXVI riletto alla stregua di un profeta: sta avvenendo sia per il destinoa Chiesa cattolica sia per quelloe istituzioni sovranazionali del Vecchio continente.Se per il primo campo d'azione previsionale basta il celebre discorso radiofonico del 1968', quello in cui Joseph Ratzinger "profetizzò" - appunto - le sorti nefaste che avrebbero interessato il consesso ecclesiale cristiano - cattolico, quelle che avrebbero reso l'Ecclesia sempre più povera e minoritaria, per il secondo vale la pena citare quanto scritto dal professor Francesco Agnoli per l'edizione odierna de La Verità."Perché dobbiamo dirci cristiani" non è "Per amore", ossia l'ultima raccolta pubblicata da Cantagalli a firma ...

Rosario16305726 : RT @ros_aria7: “Nel contesto socio-politico attuale,prima ancora che il diritto a emigrare, va riaffermato il diritto a non emigrare, cioè… - ivan_xp : Iliad cede le torri a Cellnex per 600 milioni - twittingelenaa : @AMedaglini @Hartmann_TWT Il nome prescelto è stato benedetto da Lilibeth con doppio tocco di spada sulle spalle. Così è deciso. -