CorSport su Insigne | il destino degli idoli è dover dimostrare sempre qualcosa

Reja al CorSport : «Il progetto del Napoli si vede. Insigne non può essere discusso» : Piccola intervista ad Eddy Reja sul Corriere dello Sport. L’ex allenatore del Napoli, attutale ct dell’Albania esordisce parlando del suo arrivo in Albania e dell’importanza di avere una panchina «Mi fa sentire giovane, credo faccia proprio bene alla salute» Alla domanda sul come vede la situazione di insoddisfazione e contestazione che è esplosa a Napoli tra i tifosi e la società «So che qualcuno resta l’amarezza per il ...

Il CorSport svela dell’incontro a Capri tra Insigne e De Laurentiis : Il Corriere dello Soort svela un retroscena della Insigne Story precedente all0incontro avvenuto in casa di Ancelotti. Domenica pomeriggio, al termine di Frosinone-Napoli, mentre si aprivano le discussioni per il rifiuto della maglietta di Callejon, la famiglia Insigne avrebbe fatto un’inaspettata visita al presidente De Laurentiis in albergo a Capri. Nulla si sa su quello che si sono detti, ma il gesto dell’attaccante azzurro è ...

Insigne-Napoli - CorSport : “Svolta grazie ad Ancelotti - ADL e Giuntoli. Ipotesi rinnovo : i dettagli” : Insigne-Napoli, CorSport prospetta un possibile scenario: Insigne-Napoli, c’ è aria di distensione all’ ombra del Vesuvio, dove qualche giorno fa è tornato il sereno tra il club e il suo capitano. Il summit a casa Ancelotti ha dato i suoi frutti e alle fine le parti si sono riavvicinate ed unite in nome di un futuro comune ancora da scrivere. I rumors parlano dell’ intezione di andare avanti insieme, ma con quale accordo? ...

Il CorSport : Il rapporto tra Insigne e il Napoli sta cambiando : Grande omaggio a Claudio Baglio per la prima pagina del Corriere dello Sport nel parallelo tra Insigne e Icardi. Non ci sono verità assolute, come scrive Antonio Giordano, ma spifferi e sensazioni. Non abbiamo conferme sul futuro, ma possiamo presagirlo. La certezza è che “non è semplice vivere da Insigne e non lo è neppure dover essere Ancelotti, né De Laurentiis” La crepa tra l’attaccante e i tifosi si è creata, ne sono ...

Il CorSport : Insigne rischia di saltare la doppia sfida con l’Arsenal : Il primo stop a Salisburgo C’è grande preoccupazione nel Napoli per le condizioni di Lorenzo Insigne che ieri si è fermato in allenamento per un dolore all’adduttore. Insigne si era già fermato a Salisburgo pochi minuti prima della partita. Si è poi riposato in concomitanza con la pausa della Nazionale e all’inizio della settimana ha ripreso gli allenamenti. Sembrava che tutto procedesse per il meglio e invece ieri il nuovo ...