Corruzione | procura di Milano | ' Sinergia tra imprenditori | politica e ' Ndrangheta'

Accusato di Corruzione - Siri : "Se la procura non mi ascolta entro 15 giorni mi dimetto". Il premier Conte : "Revoca del mandato al prossimo ... : "Non mi voglio ergere a giudice del caso" e "invito anche il M5s a non approfittare di questa soluzione per cantare una vittoria politica". "Ho sempre rivendicato per questo Governo un alto tasso di ...

Corruzione - la procura di Caltanissetta chiede 10 anni e 6 mesi per Montante : Dieci anni e mezzo di carcere per l’ex aposto dell’Antimafia. La procura di Caltanissetta ha chiesto la condanna a dieci anni e sei mesi per l’ex presidente degli industriali siciliani Antonello Montante, accusato di associazione a delinquere finalizzata alla Corruzione nell’ambito del processo sul cosiddetto ‘sistema Montantè, che si celebra con il rito abbreviato davanti al gup Graziella Luparello. Sollecitata una sola ...

Corruzione - caso Siri : sotto lente della procura i bilanci delle società di Arata e migliaia di file : ... a sua volta indagato per Corruzione, hanno iniziato a scandagliare il materiale sequestrato ieri per ricostruire i rapporti che l'imprenditore ha avuto con pezzi della politica e delle istituzioni. ...

Walter Mapelli - morto il procuratore capo di Bergamo : pm antiCorruzione indagò anche sulla Tangentopoli monzese : Addio a Walter Mapelli. Il procuratore della Repubblica di Bergamo si è spento questa mattina nella sua abitazione di Monza. Era malato da tempo e ha combattuto fino all’ultimo. Nato a Monza 61 anni fa, era entrato in Magistratura nel 1985. Dopo un lungo tirocinio a Milano al fianco di Francesco Greco e Ilda Boccassini, per molti anni lavorò come pubblico ministero nella città brianzola. Sempre a Monza dove fu il magistrato di punta nella ...

Corruzione : Sistema Montante - Procura cita 84 testi tra cui sette pentiti : Palermo, 25 mar. (AdnKronos) - Politici, giornalisti, magistrati, poliziotti, imprenditori. Ma anche collaboratori di giustizia. Sono complessivamente 84 i testi citati dalla Procura di Caltanissetta nell'ambito del processo nei confronti di sedici imputati accusati di avere fatto parte del cosiddet