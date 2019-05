Corbo a Canale 8 | “Sbagliato dire che la platea è lontana Sarri-Ancelotti? Ha stancato

forzazzurri

(Di martedì 7 maggio 2019) L’editorialista Antonioè intervenuto in onda su8 rimarcando la stagione poco entusiasmante del Napoli.menziona il confrontoe lo motiva con l’assenza di altri argomenti. Nel suo discorso tocca anche temi come il record minimo di presenze al San Paolo e la depressione intorno alla squadra. Le sue parole:“Sentire ancora del confrontohamai che siamo fortunati, di cosa avremmo parlato altrimenti? Abbiamo assistito ad un campionato mai iniziato, dal 26 dicembre il Napoli non regala più emozioni, se non fosse per qualche piccola eccezione. Domenica siamo passato dalla depressione all’esaltazione in un minuto. Non è assolutamente vero che laha abbandonato la squadra, anche la depressione dimostra continua attenzione verso il Napoli, ne è un sintomo. La depressione c’è perché ...

SiamoPartenopei : Corbo a Canale 8: 'Ancelotti bravo perchè ha spiegato ai tifosi i limiti di spesa. Meno annunci, più chiarezza' - CalcioNapoli24 : -