Conte Roma | arriva il no | “Oggi non ci sono le condizioni”

Antonio Conte : 'Ritorno alla Roma? Non ora - ma la allenerò' : Antonio Conte. In un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, si rivela a Walter Veltroni rispetto al suo futuro, ed ecco che il grande tecnico voluto da tutti, ex Juve ed ex Chelsea , lascia ampio spazio alle sue argomentazioni, e anche qualche ...

Dall’Inter alla Roma - Conte ha le idee chiare : “ecco cosa devono garantirmi - altrimenti resto fermo” : L’allenatore pugliese ha parlato del suo futuro, svelando quelle che sono le sue richieste per poter dire sì ad un progetto Il periodo di riposo potrebbe essere arrivato al capolinea, sono molte le squadre che seguono Antonio Conte, allenatore ambito ma attualmente fermo. L’ex Chelsea è alla ricerca di un nuovo progetto da sposare, ma la condizione per farlo è chiara: avere la possibilità di vincere. Conte – ...

Antonio Conte : "Roma? No - non adesso. Non ci sono le condizioni" : La Gazzetta si rifà il look, e non solo,. E riparte con un'intervista esclusiva: Antonio Conte. L'allenatore, oggetto del desiderio di molti club europei, si confessa a Walter Veltroni. In una lunga ...

Calciomercato - Conte dice no alla Roma : "Allenerò lì - ma non adesso" : Ricordo la promessa fatta: " Ci vorrà tempo, ma l'obiettivo è tornare sul tetto del mondo" . Non sono riuscito a completare la promessa. Se torno? I matrimoni, per esserci, devono essere da ambedue ...

Parte da Roma il tour di Serraj. Dopo Conte - vedrà Merkel e Macron : Il leader del Governo di unità nazionale libico, Fayez al Serraj, è giunto a Palazzo Chigi per un colloquio con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.Serraj è stato accolto nel cortile del palazzo del governo dal picchetto d’onore dei Carabinieri.Quella di oggi a Roma è la prima tappa del mini-tour diplomatico delle capitali europee. Dopo il faccia a faccia con Conte, nel programma di Serraj ...

Antonio Conte dice 'no' alla Roma : 'Non ci sono le condizioni' : In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport Conte ha spiegato i motivi del gran rifiuto: 'Mi sono innamorato di Roma frequentandola nei due anni in cui sono stato CT della Nazionale. All'...

Roma - il no di Conte è arrivato sabato : Oggi lo ha fatto sapere a tutti tramite la Gazzetta dello Sport, ma il no di Conte alla Roma è arrivato prima della partita col Genoa dopo l'ennessimo contatto tra le parti. Un rifiuto che ha gelato anche la squadra speranzosa di lavorare con un l'ex ct.

Conte a 360° : “Se torno in Italia è per vincere. Roma? Ad oggi non ci sono le condizioni” : Intervista esclusiva di Walter Veltroni sulla “Gazzetta dello Sport” ad Antonio Conte sul suo futuro. L’ex ct azzurro apre all’Italia, ma con un progetto importante. Nel dettaglio, Conte si svela a 360° gradi, ricordando gli inizi: “È mio padre che ne ha merito. Lui è stato il presidente di una squadra storica della mia città: la Juventina Lecce. Era un po’ tutto. Era presidente, allenatore, magazziniere. ...

Roma - il Conte dei danni : Senza Champions, e a quanto pare, senza Conte. L'attualità sembra infierire sulla Roma. Niente di definitivo, ma il flop rischia di essere doppio. L'obiettivo vitale della proprietà Usa è quasi ...

Inaugurata a Roma la nuova 'casa degli 007'. Conte : 'Intelligence è e rimarrà presidio di democrazia' : stata Inaugurata a piazza Dante nel quartiere multietnico dell'Esquilino a Roma, la nuova "sede unitaria del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica", in pratica la casa degli 007. ...

Genoa-Roma sContenta tutti : tifosi scatenati sui social : La Roma è tornata dalla trasferta di Genova con un solo punto, rallentando così la corsa alla qualificazione in Champions League, ma anche il Genoa può recriminare per un rigore sbagliato. Molti tifosi delusi di entrambe le squadre si sono scagliati contro alcuni giocatori del Genoa. Il primo a farne le spese è stato il portiere Federico Marchetti, ex biancoceleste. Su Instagram, il portiere ha condiviso un messaggio attraverso una storia: ...

Claudio Pasqualin : “Conte al 50% va alla Roma - Icardi all’Atletico Madrid” : Il procuratore Claudio Pasqualin, ai microfoni de ‘La Politica nel Pallone‘ su Gr Parlamento, ha parlato del futuro di Conte e non solo. Nel dettaglio, le sue parole sull’ex ct della nazionale: “Conte? In questo momento la Roma è favorita tra tutte le altre pretendenti, che sono le top italiane come l’Inter, ed europee, con il Psg deciso ad arrivare all’obiettivo. Pallotta sembra propenso a fare lo ...

Libia - domani a Roma il vertice Conte-Serraj : Viaggio lampo in Italia per il presidente del Consiglio presidenziale libico Fayez al-Sarraj, che in giornata raggiungerà Roma accompagnato da una delegazione di diplomatici e capi militari per una serie di incontri finalizzati ad ottenere il massimo supporto del governo di Giuseppe Conte nel bloccare le milizie del generale Khalifa Haftar che in queste ultime settimane hanno già provocato la morte di 300 persone nella loro avanzata verso ...