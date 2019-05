ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2019) La sagoma elegante del presidente del consigliosospesa per aria nella difficile posizione della croce a reggere le sorti dell’Italia. Ancora un’operaart per parlare della situazione politica italiana. Ancora a, dopo l’Amor Populi di TvBoy con Salvini e Di Maio a baciarsi in bocca. L’autore di “#Contratto” è il già conosciutoartist 46enne Mauro Pallotta.Mentre la figura di Giuseppeè apparsa in via del Governo Vecchio, nel rione Ponti della capitale. “È un ossimoro, il governo del cambiamento davanti al vecchio palazzo del governo – spiega Pallotta al FQMagazine – ho voluto rappresentare il presidente del consiglio come un ginnasta forte intento a compiere una posizione difficilissima, mantenere due forze politiche in: se cade lui, cade l’Italia. Tra l’altro Yuri Chechi diventò famosissimo proprio per come eseguiva alla perfezione questo ...

FQMagazineit : Conte in equilibrio sugli anelli nel centro di Roma: l’opera di street art subito rimossa - TutteLeNotizie : Conte in equilibrio sugli anelli nel centro di Roma: l’opera di street art subito rimossa - legcross1371 : @LaVenadeDeRossi Non sarei così tragico.. bisogna imparare a Roma a trovare equilibrio..io non ho mai creduto che c… -