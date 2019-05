Conte ha incontrato il premier libico Sarraj a Palazzo Chigi : Roma, 7 mag., askanews, - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro del governo di accordo di unità nazionale libico Fayez Sarraj. Tra Conte e Sarraj è ...

Inter - Conte sarebbe sempre più vicino : l'ex Juve avrebbe incontrato Marotta : Continuano a susseguirsi i rumors sul futuro della panchina dell'Inter. L'attuale allenatore, Luciano Spalletti, sembra meno saldo in questo momento, soprattutto dopo gli ultimi risultati. I nerazzurri, infatti, anche ieri non sono andati oltre il pareggio contro l'Udinese nell'anticipo della trentacinquesima giornata di campionato disputato alla Dacia Arena. E se è vero che l'obiettivo di inizio anno era quello di qualificarsi nuovamente in ...

Caso Siri : Conte ha incontrato il sottosegretario. Oggi la decisione : Sono ore decisive per il Caso Siri. E' stato anticipato a ieri sera il faccia a faccia tra il presidente del consiglio Conte e il sottosegretario ai Trasporti sul quale però, al momento non è ancora ...

Governo - Conte ha incontrato Siri : oggi la decisione sul sottosegretario indagato : Il presidente del Consiglio ha visto l’esponente leghista sotto inchiesta per corruzione. Il premier a Tunisi con Di Maio e Salvini: lì si deciderà sulla permanenza nel Governo dell’esponente leghista

Governo - Conte ha incontrato Siri. Attesa per la decisione del premier : Sull’esito del confronto al momento non trapela nulla. Questa sera è previsto un Consiglio dei ministri alle 21

Il premier Conte ha incontrato Siri : Intanto, in una intervista al Fatto quotidiano, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha dichiarato - …

Caso Siri : Conte ha incontrato ieri sera il sottosegretario. Oggi la decisione : Sono ore decisive per il Caso Siri. E' stato anticipato a ieri sera il faccia a faccia tra il presidente del consiglio Conte e il sottosegretario ai Trasporti sul quale però, al momento non è ancora ...

Caso Siri - il premier Conte ha incontrato il sottosegretario indagato per corruzione. M5s : 'Dimissioni sono la strada giusta' : ... il senatore pentastellato ha spiegato: 'Io ritengo che, a prescindere dalla questione penale e giuridica che è tutta da leggere, vedere e dimostrare e che non spetta alla politica ma al potere ...

Giuseppe Conte ha incontrato Armando Siri - attesa per le decisioni : Si è svolto ieri sera, secondo quanto si apprende, l'incontro tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il sottosegretario ai Trasporti Armando Siri. Non trapelano ancora informazioni sull'esito del confronto.Nel Governo sembra però arrivato il momento di decidere. In mattinata sono tutti a Tunisi - il premier Conte, i vice premier Salvini e Di Maio, oltre al ministro degli Esteri Moavero - e in serata saranno tutti al ...

Conte ha incontrato Siri : verso la decisione sul sottosegretario indagato? : Sembrava dovesse slittare a oltranza. E invece il faccia a faccia tra Giuseppe Conte e Armando Siri ci sarebbe già stato. Secondo fonti di maggioranza, infatti, il premier avrebbe incontrato il ...

Caso Siri - Conte ha incontrato il sottosegretario leghista indagato : Si sono incontrati ieri sera il premier Giuseppe Conte e il sottosegretario Armando Siri . A riferirlo fonti della maggioranza. Sull'esito del faccia a faccia, al momento, le stesse fonti di ...

Conte ha già incontrato Siri Vertice a Tunisi con Di Maio-Salvini : Il premier Conte ha incontrato il sottosegretario Armando Siri. La decisione finale verrà presa oggi a Tunisi dal presidente del Consiglio con Di Maio e Salvini. Il faccia a faccia si è svolto ieri sera e già oggi potrebbe arrivare la decisione sul destino di Armando Siri. Segui su affaritaliani.it

Caso Siri - il premier Conte ha incontrato il sottosegretario indagato per corruzione. M5s : “Dimissioni sono la strada giusta” : Il premier Giuseppe Conte e il sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, hanno avuto lunedì sera il faccia a faccia che era stato annunciato negli scorsi giorni. La decisione sulle dimissioni dell’esponente del Carroccio potrebbero arrivare in giornata durante un incontro a Tunisi tra il presidente del Consiglio e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il Movimento Cinque Stelle, intanto, insiste sulla ...

Governo - Conte ha incontrato Siri : Sull’esito del confronto al momento non trapela nulla. Questa sera è previsto un Consiglio dei ministri alle 21