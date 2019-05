Consorzio Marche Biologiche | impegno e formazione per l’agricoltura del futuro

ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2019) Anche nell’ultimo anno, sono più che confortanti i “numeri” che arrivano dal settore del biologico. In Italia, secondo dati Istat, il comparto ha registrato un + 20% di operatori dedicati e di superficie coltivata. Negli ultimi quarant’anni, peraltro, sono state tante le conquiste fatte in ambito bio, ma sarebbe un errore considerare la situazione attuale un traguardo, anziché una semplice tappa. Quella che oggi si sta attraversando è la fase “3.0”, caratterizzata dalla necessità di integrare la sostenibilità ambientale (agro – ecologia e non solo) con quella economica. In gioco non c’è solo ildelbiologica, ma quello stesso delIn tale contesto si inserisce il, una realtà che riunisce circa 300 imprenditori agricoli dell’intera filiera biologica marchigiana.Nato nel 2010, ilsi pone come ...

