Con lo sport si cresce sani e si diventa cittadini onesti

Poste Italiane - partnerhip Con Sennder GMBH per ottimizzare il trasporto a lungo raggio : Poste Italiane, partnerhip con Sennder GMBH per ottimizzare il trasporto a lungo raggio ROMA - Poste Italiane ha avviato una collaborazione con il vettore digitale Sennder GMBH per la costituzione di ...

“La fagianata” : Riccardo Magrini racConta il Giro d’Italia 2019 ogni giorno su OA Sport : Chi non conosce Riccardo Magrini tra gli appassionati di ciclismo? Professionista tra i 1977 ed il 1986, quando si tolse lo sfizio di vincere una tappa al Giro d’Italia ed una al Tour de France; in seguito apprezzato direttore Sportivo in ammiraglia, tra gli altri anche di Marco Pantani e Mario Cipollini. Il “Magro” è ormai da diversi anni la storica voce tecnica di EuroSport per il ciclismo. Un professionista serio, ...

Umtiti-Juventus - “Rai Sport” Conferma tutto : le ultimissime : UMTITI JUVENTUS- Secondo quanto riportato dai colleghi di “Rai Sport”, la Juventus sarebbe pronta ad irrompere con forte decisione su Umtiti, centrale francese in forza al Barcellona. Un assalto totale che i bianconeri vorrebbero coltivare nel corso dei prossimi mesi, ma che il difensore potrebbe ufficialmente respingere indietro al mittente. Di fatto, il diretto interessato, […] More

Marcianise - Con 'Vincere da Grandi' sport gratis. E ci si allena Con il campione del Mondo Clemente Russo : ... mentre 10 ragazzi di particolare talento sono impegnati a realizzare il loro percorso agonistico sotto la guida straordinaria di Clemente Russo , due volte campione del Mondo, nel 2007 a Chicago e ...

Sportello di ascolto per familiari di pazienti Con Alzheimer e demenza senile : Nonostante i notevoli progressi compiuti dalla scienza e dalla medicina nel settore delle demenze, le attuali terapie farmacologiche a disposizione offrono risultati solo parzialmente positivi. ...

Torna Sportivamente - a Troia Contro lo stigma : Quattro giorni di sport, iniziative enogastronomiche e spettacoli che dall'8 all'11 maggio prossimo avranno Troia come cornice esclusiva. L'obiettivo resta sempre quello della lotta all'esclusione ...

Nuoto - Champions Swim Series in LIVE STREAMING su OA Sport l’11 e 12 maggio Con Pellegrini - Scozzoli - Panziera e Codia : Le Fina Champions Swim Series sbarcano in Europa e raggiungono Budapest, ormai meta abituale per i grandi eventi del Nuoto europeo (la Duna Arena, dopo i Mondiali 2017, ospiterà gli Europei 2020 fra un anno esatto) . Sabato 11 e domenica 12 maggio si gareggia sulle rive del Danubio e il programma promette spettacolo, campioni in scena e risultati di altissimo spessore. Entrambe le sessioni sono in programma dalle 20 alle 21.30. Sarà ancora OA ...

Intersport si allea Con Suning per sbarcare in Cina : Intersport Suning – Il rivenditore di articoli sportivi Intersport ha raggiunto un accordo con Suning, proprietario dell’Inter, per poter fare il proprio ingresso sul mercto in Cina. Lo riporta “Palco 23”, spiegando che l’alleanza consentirà alla società cinese di vendere prodotti del marchio e aprire nuovi negozi in diverse città, anche se la strategia è […] L'articolo Intersport si allea con Suning per sbarcare in Cina è ...

Il Corriere dello Sport si sbilancia : disegnata l'Inter di Conte Con il sogno Lukaku : l'Inter si sta già muovendo sul mercato in vista della prossima stagione. I nerazzurri hanno intavolato una serie di trattative e questo riguarda sia la rosa, sia la guida tecnica. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, avrebbe incontrato Antonio Conte lunedì scorso con l'ex tecnico del Chelsea che avrebbe dato il proprio placet al trasferimento a Milano. Per l'eventuale fumata bianca, però, la proprietà vuole attendere il termine di ...

Chernobylite ci trasporta a Chernobyl in nuove immagini mentre Continua il successo della campagna Kickstarter : Chernobylite è un survival horror fortemente incentrato sulla narrazione che si trova alle prese con una campagna Kickstarter che ha già raggiunto l'obiettivo minimo di $100.000, che attualmente ha raccolto quasi $170.000 e che con 5 giorni a disposizione punta a raggiungere ancora diversi stretch goal (mentre altri come quello per i sottotitoli in italiano sono già stati raggiunti).Oggi torniamo a parlarvi del titolo per mostrarvi delle nuove ...

Playoff NBA - Philadelphia-Toronto gara-4 su Sky Sport NBA alle 21.30 Con il dubbio Siakam : Sette giorni e due sconfitte dopo, i canadesi si ritrovano già con le spalle al muro in vista di gara-4, prevista per questa sera alle 21.30 in diretta su Sky Sport NBA con commento di Flavio ...

Juventus : due obiettivi in Premier League seCondo Rai Sport - tra questi ci sarebbe Salah : La sconfitta nei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax è stata sicuramente pesante per la Juventus ed ha messo in evidenza alcuni limiti qualitativi di una rosa che ha bisogno di ulteriori giocatori di livello internazionale. La dirigenza bianconera dovrà però confrontarsi anche con i possibili problemi di Fair Play Finanziario, proprio per questo potrebbe essere costretta ad almeno un paio di cessioni eccellenti. Per quanto ...

Brutta domenica Con problemi EA Sports e FIFA 19 oggi 5 maggio : i server non funzionano : Vengono segnalati proprio in questi minuti alcuni fastidiosi problemi EA Sports, in riferimento anche a coloro che sono soliti giocare a FIFA 19. Le prime segnalazioni sono giunte attorno alle 10 di questa domenica e, al momento della pubblicazione dell'articolo, appare complicato definire nel dettaglio la portata di questa anomalia. Di sicuro c'è qualcosa che non va coi server, con il collegamento interrotto con gli altri giocatori. Insomma, in ...

Vuota e sola - la provincia del "Bar dello Sport" ha sostituito il mondo antico Con la violenza : Aurelio Picca I delitti più efferati si compiono in paesi dove vigevano valori familiari e religiosi Che la provincia italiana non sia più il citato e trito «Bar dello Sport», lo struscio, l'amante che tutti sanno esistere e nessuno vede, il biliardo, la briscola; e poi la provincia degli artigiani, dei barbieri, dei sarti, appunto; e per alzare di molti toni quella malinconica, ma di cuore che pompa umanità, del livornese Piero ...