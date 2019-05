Come proteggere le elezioni europee dalle fake news | la battaglia di Facebook

Contraccezione : quando e Come farla in modo davvero efficace per proteggere e proteggersi : Il terzo capitolo di “#SICDocet on tour” parte da Bologna. Lunedì 29 aprile, alle ore 14, la Facoltà di Medicina dell’Università di Bologna ospita il primo appuntamento del 2019 dell’iniziativa SIC negli atenei italiani che vedrà protagonisti studenti e relatori in un incontro dibattito dal titolo “Contraccezione: SE LA CONOSCI NON LA EVITI”. Torna così l’iniziativa nata per informare i giovani su cos’è la Contraccezione oggi, su quando e come ...

Nuova guida della FAO : Come proteggere le foreste dagli insetti invasivi : insetti come la falena invernale e la vespa asiatica della castagna sono la rovina di alberi preziosi e di coloro che da essi dipendono e traggono beneficio. Le infestazioni di insetto danneggiano ogni anno circa 35 milioni di ettari di foreste, con conseguenze particolarmente catastrofiche quando specie non native arrivano in ecosistemi dove non incontrano nemici naturali. E l’impatto di questo fenomeno aumenta con il crescere del ...

Greenpeace : ecco Come proteggere un terzo degli oceani del pianeta entro il 2030 [GALLERY] : Mentre i governi di tutto il mondo sono riuniti alle Nazioni Unite per negoziare un accordo storico per la tutela degli oceani, Greenpeace pubblica uno studio scientifico all’avanguardia che mostra come sia possibile tutelare con una rete di aree protette oltre un terzo degli oceani del pianeta entro il 2030. Un obiettivo che gli scienziati definiscono “cruciale” per proteggere l’ecosistema marino e contribuire a mitigare gli impatti dei ...

Lo stracchino Nonno Nanni Come la Coca-Cola : segreto industriale da proteggere : "La ricetta è nel cuore dei casari. Non abbiamo avuto minacce, ma è meglio prevenire", spiega Silvia Lazzarin, nipote del fondatore

Facebook - Come proteggere le foto intime : Amber HeardJustin BieberKate UptonEmily RatajkowskiRihannaKim KardashianDiletta LeottaJennifer LawrenceAnne HathawayKirsten DunstScarlett JohanssonAnne Hathaway ha subito un attacco degli hacker. Così come Justin Bieber, Selena Gomez, Emily Ratajkowski, Rihanna e molti altri. Le notizie si rincorrono, le immagini girano, gli esperti incaricati dalle star rimediano come possono. Perché anche una rimozione definitiva dalla rete non è la soluzione, ...

Inquinamento da farmaci - Come proteggere l'ambiente? : Oggi, a fronte di noti progressi compiuti dalla scienza medica per la salute umana e animale, ancora poco si conosce dell'impatto ambientale dei medicinali . Recenti studi hanno dimostrato che alcuni ...