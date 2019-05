Club de Fútbol Monterrey | per la quarta volta sono loro i campioni

lanotiziasportiva

(Di martedì 7 maggio 2019) Ildesi è laureato per lacampione della CONCACAF Champions League battendo nella doppia finale gli acerrimi rivali del Tigres UANL, con cui disputa il cosiddetto “Clàsico Regiomontano”.Calcio estero, Storie, Liga MX,FC / Dopo l’1-0 ottenuto nella gara d’andata, in trasferta hanno pareggiato 1-1 in casae tanto è bastato per alzare al cielo il trofeo che mancava dal 2013; i primi due trionfi nella Champions del Centro-Nord America risalgono al 2011 e 2012.Con questa vittoria parteciperanno di diritto al prossimo Mondiale perFIFA dove raccolsero un terzo posto, come miglior risultato, nel 2012; in campionato siqualificati ai playoffs (prossimo avversario il Necaxa) e cercano un titolo che manca dall’Apertura del 2010.Di proprietà di Femsa, l’azienda di imbottigliamento più grande ...

justgroovy20th : @Lucky2LE Originalquelle: - guialbar : RT @LosTiemposBol: #DivisiónProfesional #TorneoApertura ¡Final del partido! @NacionalPotosi 0 – @Club_RealPotosi 1 (Vogliotti 33') DETALLE… - LosTiemposBol : #DivisiónProfesional #TorneoApertura ¡Final del partido! @NacionalPotosi 0 – @Club_RealPotosi 1 (Vogliotti 33') DE… -