huffingtonpost

(Di martedì 7 maggio 2019) Presa d’ostaggi in corso in un tabaccaio di Blagnac, nei pressi di, nel sud della Francia. Secondo l’emittente France 3,clienti sarebbero trattenuti all’interno da un. Le unità di elite della polizia francese sono giunte sul posto. Secondo quanto riporta Le Figaro l’ha minacciato gli agenti di polizia di sparare se si fossero avvicinati all’esercizio commerciale. Ha chiesto un mediatore.Sul posto anche le forze speciali, ma al momento sembra esclusa la pista terroristica. Potrebbe trattarsi invece di una rapina finita male.

ReginaCatrambon : Naufragio nel mar #Egeo , affonda barcone diretto in Grecia: almeno 9 morti, 5 i bambini A bordo 17 persone… - SquidAppIT : Tolosa, cinque persone in ostaggio di uomo armato in una tabaccheria - winter01107 : RT @HuffPostItalia: Cinque persone prese in ostaggio vicino a Tolosa da un uomo armato -