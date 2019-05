Blastingnews

(Di martedì 7 maggio 2019) A volte l’idea per realizzare un film può venire da molto lontano. Quella che ha portatoa girare "Ilspirito" risale addirittura alla sua infanzia, quando il padre gli raccontava tante storie sugli Indiani d’America, che lo avevano fatto appassionare alle loro vicende. Così, dopo aver impersonato per tante volte la parte del pellerossa mentre da bambino giocava con gli amici di Grumo Appula, l’attore aveva pensato di interpretare quel ruolo anche da adulto in un lungometraggio. Un progetto rimasto a lungo nel cassetto, che solo l’incontro conha reso possibile. “Parlando con lui ho capito che poteva rendere al meglio il personaggio dell’indiano che inizialmente avevo immaginato per me”, ha spiegatodurante il Bif&st – Bari International Film Festival dove la pellicola, che uscirà in sala il 9 maggio, è stata presentata in anteprima.Un ...

vincecamaggio : Cinema, la fuga sui tetti di Sergio Rubini e Rocco Papaleo in ‘Il grande spirito’ - annagiammetta : “Nemo Propheta”, il film di Davis Cinnella sulla fuga dei cervelli -