Ciclismo | Vuelta a España 2019 | nessuna sorpresa tra le quattro wild card Presenti

Ciclismo - Fabio Aru : “Adesso sto bene - spero di tornare per la Vuelta. Al Giro tiferó Nibali” : Fabio Aru e le sofferenze sono un brutto ricordo? Sembrerebbe di sì. Il corridore sardo poco più di un mese fa si è sottoposto presso il Nuovo Ospedale di Prato-Santo Stefano ad un intervento di angioplastica dell’arteria iliaca della gamba sinistra durante il quale è stato posizionato uno stent vascolare per risolvere la costrizione che impediva il regolare afflusso sanguigno durante la prestazione atletica. L’operazione, eseguita dal Dottor ...

Ciclismo - Mikel Landa ha problemi a un’unghia del piede : il Giro d’Italia non è a rischio - si ritira dalla Vuelta Asturias : Mikel Landa non correrà l’ultima tappa della Vuelta Asturias 2019 perché ha un problema a un’unghia del piede destro. Il ciclista spagnolo ha così deciso di non presentarsi al via della frazione odierna per evitare ulteriori complicazioni in vista del Giro d’Italia che scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale a Bologna. Il capitano della Movistar aveva attaccato sulla salita finale nella tappa di ieri lasciando ...

Ciclismo - Davide Cimolai ha vinto la Vuelta Castilla y Leon : successo nella classifica generale : Davide Cimolai ha vinto la classifica generale della Vuelta Castilla y Leon, piccola corsa a tappe che è andata in scena nell’omonima regione spagnola. Il ciclista dell’Israel Cycling Academy ha così portato a casa il primo sigillo della carriera in una classifica generale. Il 29enne friulano si era già imposto in due tappe nei giorni scorsi grazie alle sue doti da velocista e oggi ha controllato la situazione nella terza e ultima ...

Calendario Ciclismo su strada 2019 : gare UCI e data inizio Giro d’Italia - Tour e Vuelta : Calendario ciclismo su strada 2019: gare UCI e data inizio Giro d’Italia, Tour e Vuelta ciclismo 2019, Calendario gare e date Le vacanze sono terminate e anche i ritiri prestagionali stanno giungendo al termine. È tempo di rimettersi in sella per i ciclisti, che stanno ultimando la preparazione in vista della stagione agonistica 2019. Il Calendario World Tour è stato già definito e i corridori saranno impegnati per un totale di nove mesi, da ...

Calendario Ciclismo su strada 2019 : gare UCI e data inizio Giro d’Italia - Tour e Vuelta : Calendario ciclismo su strada 2019: gare UCI e data inizio Giro d’Italia, Tour e Vuelta ciclismo 2019, Calendario gare e date Le vacanze sono terminate e anche i ritiri prestagionali stanno giungendo al termine. È tempo di rimettersi in sella per i ciclisti, che stanno ultimando la preparazione in vista della stagione agonistica 2019. Il Calendario World Tour è stato già definito e i corridori saranno impegnati per un totale di nove mesi, da ...

Calendario Ciclismo su strada 2019 : gare UCI e data inizio Giro d’Italia - Tour e Vuelta : Calendario ciclismo su strada 2019: gare UCI e data inizio Giro d’Italia, Tour e Vuelta ciclismo 2019, Calendario gare e date Le vacanze sono terminate e anche i ritiri prestagionali stanno giungendo al termine. È tempo di rimettersi in sella per i ciclisti, che stanno ultimando la preparazione in vista della stagione agonistica 2019. Il Calendario World Tour è stato già definito e i corridori saranno impegnati per un totale di nove mesi, da ...

Calendario Ciclismo su strada 2019 : gare UCI e data inizio Giro d’Italia - Tour e Vuelta : Calendario ciclismo su strada 2019: gare UCI e data inizio Giro d’Italia, Tour e Vuelta ciclismo 2019, Calendario gare e date Le vacanze sono terminate e anche i ritiri prestagionali stanno giungendo al termine. È tempo di rimettersi in sella per i ciclisti, che stanno ultimando la preparazione in vista della stagione agonistica 2019. Il Calendario World Tour è stato già definito e i corridori saranno impegnati per un totale di nove mesi, da ...

Calendario Ciclismo su strada 2019 : gare UCI e data inizio Giro d’Italia - Tour e Vuelta : Calendario ciclismo su strada 2019: gare UCI e data inizio Giro d’Italia, Tour e Vuelta ciclismo 2019, Calendario gare e date Le vacanze sono terminate e anche i ritiri prestagionali stanno giungendo al termine. È tempo di rimettersi in sella per i ciclisti, che stanno ultimando la preparazione in vista della stagione agonistica 2019. Il Calendario World Tour è stato già definito e i corridori saranno impegnati per un totale di nove mesi, da ...