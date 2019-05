Chi sarà il padrino del Royal Baby? George Clooney o un amico di Meghan?

Francesca Fialdini conferma l’addio a La Vita in Diretta? “Chiunque ci sarà…” : Francesca Fialdini lascia La Vita in Diretta? La frase che insospettisce Ormai da tempo si parla di un possibile cambio di guardia alla conduzione de La Vita in Diretta. A lasciare il programma potrebbe essere Francesca Fialdini che, a quanto pare, non sarebbe stata ancora riconfermata nella prossima edizione. Nella puntata di oggi della trasmissione pomeridiana (in […] L'articolo Francesca Fialdini conferma l’addio a La Vita in ...

TurChia : il voto a Istanbul sarà ripetuto : La Commissione elettorale suprema della Turchia, Ysk, ha deciso a maggioranza la ripetizione del voto amministrativo del 31 marzo scorso a Istanbul , dopo la vittoria ufficiosa del candidato sindaco ...

TurChia - voto Istanbul sarà ripetuto : 20.15 Istanbul tornerà al voto il prossimo 23 giugno per eleggere il proprio sindaco, dopo che l'autorità turca per le elezioni (Ysk) ha accolto il ricorso presentato dal partito del presidente Erdogan e decretato l'annullamento del risultato delle elezioni svoltesi lo scorso 31 marzo, vinte dal candidato dell'opposizione Imamoglu. Con una decisione contrastata ma inappellabile, i giudici hanno accolto i ricorsi per presunti brogli, presentati ...

TurChia - il voto di Istanbul sarà ripetuto : decade il sindaco. Commissione dà ragione al ricorso del partito di Erdogan : La Commissione elettorale suprema della Turchia ha deciso a maggioranza la ripetizione del voto amministrativo del 31 marzo scorso a Istanbul dopo la vittoria del candidato sindaco dell’opposizione Ekrem Imamoglu, che si era insediato tre settimane fa. Con una decisione non appellabile, gli undici giudici hanno accolto i ricorsi per presunti brogli presentati dalle forze a sostegno del candidato del partito del presidente Recep Tayyip Erdogan. ...

OUKITEL K9 sarà in vendita dal 13 maggio - con uno sconto per Chi lo acquista entro il 20 maggio : Si avvicina il momento della commercializzazione di OUKITEL K9, il più grande smartphone del produttore cinese, in promozione fino al 20 maggio. L'articolo OUKITEL K9 sarà in vendita dal 13 maggio, con uno sconto per chi lo acquista entro il 20 maggio proviene da TuttoAndroid.

È nato il royal baby - è masChio Harry : «Sono pazzo di felicità» Ma non sarà un principe : È nato il figlio di Meghan Markle e del principe Harry: «Lo mostreremo al mondo entro un paio di giorni» ha detto il neopapà. Il bimbo pesa poco più di 3 chili e 200 grammi

Non è riuscita neanche a cominciare la scuola! Un raro tumore alla sChiena uccide la piccola Sara : La bimba di 11 anni, originaria di Dolo, in provincia di Venezia, non è riuscita a sconfiggere quella rara forma di tumore che l'aveva colpita a settembre, impedendole di iniziare la scuola media. Dolo, piccolo Comune in provincia di Venezia, è in lutto. Una bambina di 11 anni, Sara Rizzi, è stata uccisa da una rara forma di tumore alla schiena. La tragica notizia è stata riportata questa mattina su Il Gazzettino. I primi segni della malattia ...

Venezia - stroncata da un tumore alla sChiena : Sara muore a soli 11 anni : Un terribile lutto ha colpito nelle ultime ore la cittadina di Dolo, nel Veneziano, dove una ragazzina di soli 11 anni, Sara Rizzi, è deceduta in seguito ad una gravissima malattia. La piccola aveva infatti un tumore alla schiena, che purtroppo ha vinto su di lei. La giovane ha lottato con tutte le sue forze contro la malattia, si era anche sottoposta ad un ciclo di chemioterapia, ma anche questo purtroppo è stato vano. Quest'anno, secondo ...

Brembo - l’ex-Nissan Daniele SChillaci sarà il nuovo amministratore delegato : Ci sono cervelli in fuga che a volte fanno ritorno, pure dopo 20 anni di vita e traguardi raggiunti all’estero: come Daniele Schillaci, ex executive di Nissan pronto a tornare nel Belpaese e prendere in mano le sorti di una delle più importanti aziende italiane del settore automotive, succedendo così ad Andrea Abbati Marescotti come amministratore delegato di Brembo. Brembo, società specializzata in sistemi frenanti, con sede in provincia ...

Chi ci sarà al Salone del libro 2019 nonostante Casapound? : Ancora polemiche sulla presenza di Altaforte, casa editrice vicina a CasaPound, al Salone Internazionale del libro di Torino. Dopo la rinuncia di Wu Ming e Carlo Ginzburg, è possibile che altri non partecipino? Tra gli ospiti attesi scrittori dichiaratamente antifascisti come Roberto Saviano e Michela Murgia, i genitori di Giulio Regeni e il sindaco di Riace, Mimmo Lucano. Attesissimo anche l'incontro con Andra e Tatiana ...

Chiesa-Juventus - binomio concreto : ci sarà un doppio sacrificio : CHIESA JUVENTUS- Federico Chiesa vestirà bianconero. Una profezia che potrebbe concretizzarsi nel giro di pochi mesi in concomitanza con l’apertura della prossima finestra di mercato estivo. L’attaccante della Fiorentina resta il primo chiaro obiettivo di Paratici in vista dell’estate. Circa 70 milioni la richiesta della società viola, la Juventus vorrebbe giocare leggermente al ribasso per […] More

Sara muore a 11 anni per una rara forma di tumore alla sChiena : Una tragica notizia riporta questa mattina Il Gazzettino: una ragazzina di 11 anni, Sara, è stata uccisa da una rara forma di tumore alla schiena. La sua giovane vita è stata spezzata...

Pallamano - Serie A femminile 2019 : si Chiude la seconda fase - Salerno-Oderzo sarà la finale : Si è chiusa senza troppe sorprese la seconda fase della Serie A di Pallamano femminile 2019, con l’antipasto della finale scudetto tra Jomi Salerno e Mechanic System Oderzo che è andato alle campane, precisamente con un perentorio 36-24 casalingo. Successo anche per il Brixen, che trascinato dalle 7 reti di Giada Babbo ha superato 29-26 il Casalgrande Padana, con la poule play-off chiusa dal 39-27 della Venplast Dossobuono sulla Suncini ...

Chiara Ferragni : «Quando mi dissero “rimanere incinta sarà difficile”» : Chiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni, 31 anni, indossa un camice di carta rosa. È il maggio 2016, e in un post che accompagna questo scatto racconta «uno dei mesi più difficili della mia vita adulta perché ho dovuto ...