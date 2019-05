Che è questa cagata? Critiche alla Hunziker euro Ma lei li zittisce così

"Che è questa cagata?". CritiChe alla Hunziker Ma lei li zittisce così : questa volta Michelle Hunziker non è riuscita a convincere del tutto e la sua versione trapper è stata aspramente criticata dal web. Ma lei non si è tirata indietro ed ha risposto colpo su colpo. Si ...

Macerata pulita - questa sì Che sarebbe propaganda elettorale : ... soprattutto in occasione di festività e spettacoli. Il cittadino maceratese non può immaginare quanto piaccia, viaggiando per l'Europa e passeggiando a piedi per le strade delle sue città di buon ...

Perché questa legge di Bilancio lascia il sud Italia sempre più indietro : Al direttore - Guido Tabellini conclude il suo bell'articolo sul Foglio di sabato scorso a proposito delle scelte che si trova di fronte la politica al tempo dei populismi in materia economica con un ...

Google Pixel 3a avrà la stessa fotocamera dei Pixel 3 secondo questa brochure con le specifiChe : Ecco una brochure con le specifiche tecniche di Google Pixel 3a da cui spunta un fatto molto interessante: udite udite, si possono leggere le stesse specifiche della fotocamera posteriore di Google Pixel 3 e Pixel 3 XL. L'articolo Google Pixel 3a avrà la stessa fotocamera dei Pixel 3 secondo questa brochure con le specifiche proviene da TuttoAndroid.

VIDEO Marc Marquez - GP Spagna 2019 : “Quando ho visto che c’era il sole ho capito Che questa sarebbe stata la mia gara” : Marc Marquez è tornato alla vittoria (dopo lo zero di Austin) nella gara del GP di Spagna di Jerez della MotoGP: “Sapevo che qui sarebbe stato tutto difficile perché con l’asfalto nuovo saremmo stati tutti molto vicini, ma quando ho visto che c’era il sole, ho capito che questa sarebbe stata la mia gara. Rins lotterà per il Mondiale, ha il vantaggio di non avere pressione“. LA VIDEO INTERVISTA A Marc ...

Ciao Darwin ritorna questa sera - intanto Gabriele MarChetti esce dalla terapia intensiva : Venerdì scorso, 26 aprile, il game-show di Canale 5 Ciao Darwin non è andato in onda. Secondo una nota ufficiale di Mediaset, il motivo della mancata messa in onda del programma sarebbe da attribuire ai giorni festivi. Alcuni utenti hanno, però, sospettato che tra i motivi ci fosse anche l'incidente avvenuto al concorrente Gabriele Marchetti durante una prova del programma e che rischia di rimanere paralizzato. Un evento che ha suscitato clamore ...

Gianmarco Pozzecco : «Questa Coppa è di tutti - anChe di quelli Che lavorano dietro le quinte». : Ma il bello di uno sport come il basket è questo: a volte si perde a volte si vince. Noi abbiamo fatto leggermente meglio e questa sera abbiamo vinto; mi voglio complimentare di cuore con i miei ...

Liegi-Bastogne-Liegi 2019 - Davide Formolo : “Amo questa corsa - secondo posto Che vale. Festeggio con una birra” : Davide Formolo è stato assoluto protagonista alla Liegi-Bastogne-Liegi, ha risposto al primo allungo di Fuglsang sull’ultima cote della Doyenne e ha conquistato un pesantissimo secondo posto alle spalle dell’imprendibile danese. Il 26enne ha messo in mostra tutte le sue doti e hanno fatto capire di avere tutti i mezzi per potere dire la sua anche nelle grandi Classiche di un giorno: il ciclista della Bora-hansgrohe potrà togliersi ...

Dovremmo essere convincenti - fiammanti e dire ai tanti giovani Che questa è la battaglia di una vita : Caro Tommaso,ho letto il tuo appello dal tuo blog di HuffPost e l'intervista su Cronache di Napoli e mi è venuta una gran voglia di risponderti. Ho sentito che dovevo dirti un po' di cose, che sottopongo alla tua riflessione.Uniamoci, sì. Ma per essere alternativi a tutto questo. Siamo giovani e abbiamo l'energia per attraversare un deserto. Per farlo, sarà però necessario che qualcuno ci indichi la strada da ...

E' questa la legge sulla legittima difesa Che voleva Salvini? : legittima difesa colpita al cuore? Meglio, da oggi “La legittima difesa è meno legittima” secondo l'interpretazione del titolo di apertura de la Repubblica. Perché il capo dello Stato “firma la legge, ma mette un freno alla libertà di sparare” è la sintesi del sottotitolo. La vede in modo del tutto opposto Libero Quotidiano, per il quale “Era ora, la legittima difesa c'è” perché “sula legge arriva il sì del Quirinale”. Anzi, secondo il ...

Pjanic : 'Puntare ad obiettivi più importanti perché questa squadra lo può fare' : Ieri sera San Siro è stato palcoscenico del derby d'Italia, terminato sull'1-1. La gara è stata combattuta, nonostante la Juventus abbia già conquistato l'ottavo scudetto consecutivo. In coda alla gara Miralem Pjanic, uno dei mattatori della gara, ha esaminato il match, nell’intervista rilasciata alla stampa. L'analisi del match Il centrocampista ha evidenziato che nel primo tempo l'Inter ha meritato il vantaggio perché ha giocato meglio, poi ...

Migranti - non bastano più formule generiChe per giustificare i rimpatri. Per me questa è civiltà : Sono passati 42 anni da quando Mohamed Alì si rifiutò di andare a combattere in Vietnam, accettando l’arresto, la prigionia e la perdita del titolo di campione del mondo. Quel gesto indusse molta gente a riflettere e forse qualcuno cambiò anche idea sulle regole vigenti e sul pensiero mainstream. Oggi un altro Alì, certo meno famoso del grande pugile di Louisville ma non meno convincente, in qualche modo è riuscito a far cambiare idea ...

Ida Castiglioni : «Questa vita Che va attraversata leggeri» : Premio Costa Smeralda: Ida Castiglioni, la prima italiana in solitaria nell'oceanoPremio Costa Smeralda: Ida Castiglioni, la prima italiana in solitaria nell'oceanoPremio Costa Smeralda: Ida Castiglioni, la prima italiana in solitaria nell'oceanoPremio Costa Smeralda: Ida Castiglioni, la prima italiana in solitaria nell'oceanoPremio Costa Smeralda: Ida Castiglioni, la prima italiana in solitaria nell'oceanoPremio Costa Smeralda: Ida Castiglioni, ...

