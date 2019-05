Che cosa significa ' Camp' | la parola di Susan Sontag scelta per il Met Gala 2019

Luigi Di Maio - "una storia Che puzza". Ordine agli uomini M5s : "Cosa non dovete fare" : "Questa è una storia che puzza". Luigi Di Maio aggiunge carne al fuoco sul caso di Armando Siri, indagato per corruzione e ora anche a Milano per una palazzina acquistata con soldi provenienti da San Marino e intestata alla figlia. Leggi anche: "Non sono un arbitro". Conte, ora è chiaro: parla da ul

Borse - Che cosa accade se Trump non bluffa sui dazi? : Attualmente gli Usa importano dalla Cina beni per un totale di circa 500-520 miliardi. Di questi, 50 miliardi sono gravati da dazi al 25% (partiti la scorsa estate) e 200 miliardi sono tassati al 10%. La minaccia è di estendere anche a questi 200 miliardi l’aliquota del 25%...

MotoGp – Test Jerez - Valentino Rossi criptico : “provato qualcosa Che non cambierà le nostre vite - ma…” : Il Dottore ha parlato al termine dei Test di Jerez, sottolineando come la Yamaha abbia Testato alcune componenti che potrebbero migliorare il pacchetto Meno di 24 ore dopo il Gran Premio, Maverick Viñales e Valentino Rossi sono tornati in pista a Jerez per il Test ufficiale. Hanno ripreso lo sviluppo della M1, provando nuove soluzioni elettroniche e conquistando rispettivamente il quinto e il diciassettesimo posto nella classifica di ...

Cosa vuol dire Innamorarsi? Che cos’è la camorra? Il filosofo Aldo Masullo lo spiega alla volpe Sophia. 10 corti/animati nelle metropolitane di Napoli e nelle scuole. Per dire basta a Gomorra : Geniale. Il maestro e la volpe. E il filosofo/assessore che vuole dare un segnale forte alla città. Non siamo solo Gomorra. Punto e basta. Così Nino Daniele, Assessore alla Cultura, Comune di Napoli, ha festeggiato il compleanno di Aldo Masullo, un ragazzo di 96 anni, che continua a essere un modello d’impegno civico e critico per Napoli. Masullo, uno dei più grandi filosofi contemporanei, improvvisando su domande non comunicate in ...

Che cosa c’è dietro all’eroica ed eolica resistenza di Siri e Salvini alle dimissioni? : C’è qualcuno di voi che abbia trovato una spiegazione ragionevole alla eroica resistenza del sottosegretario Siri alle dimissioni? E qualcuno di voi ha trovato una ragionevole comprensione alla epica resistenza di Salvini alle dimissioni di Siri? Se sì, sareste gentili a raccontarlo. Se no, può dars

Alessandra Moretti a Libero : 'Cosa penso di Renzi - tasse ed Europa'. La piddina Che sembra leghista : 'La mia giornata tipo quando non faccio politica? Leggo con ostinazione tutti i libri che competono per il Campiello e il mio preferito è 'Le assaggiatrici' di Rosella Postorino. L' ultimo spettacolo ...

Alessandra Moretti a Libero : "Cosa penso di Renzi - tasse ed Europa". La piddina Che sembra leghista : Alessandra Moretti è la nemica geniale dei sovranisti e degli ottusangoli di sinistra. sembra fatta apposta per loro: visentina magna gati poco più che quarantenne, secchiona occhiazzurrata sopravvissuta alle ultime guerre civili del Partito democratico, candidata al Parlamento di Strasburgo dove ha

Mara Maionchi : "Il tradimento di mio marito? Cosa vuoi Che sia un corno" : Non è solo una produttrice musicale, ma anche uno dei personaggi televisivi più amati di sempre: Mara Maionchi è considerata da molti la 'nonna d'Italia' ed ha un curriculum fatto di numerose ...

MotoGp - Valentino Rossi ‘spaventato’ da Marc Marquez : “vi svelo Che cosa mi fa paura…” : Il pilota della Yamaha si è soffermato sulle qualità di Marquez, esprimendo il proprio pensiero sul prosieguo del Mondiale Nonostante una giornata complicata, Valentino Rossi è riuscito comunque a chiudere al sesto posto il Gp di Jerez, rimanendo a soli nove punti dalla vetta della classifica piloti. AFP/LaPresse In testa ci è tornato Marc Marquez che, dopo la caduta di Austin, ha vinto dominando la gara spagnola davanti a Rins e Viñales. ...

Berté furiosa con Zerbi : "Che cosa vuoi da me?" : Nell'ultima puntata di Amici, dopo aver già incassato l'eliminazione di Valentina, tornata in gara per suo volere nonostante l'esito negativo della puntata precedente, quando Rudy Zerbi si è messo ad ...

«Regeni lo abbiamo sequestrato noi» : Che cosa sta succedendo : «Regeni lo abbiamo sequestrato noi. Credevamo fosse una spia inglese, lo abbiamo preso, io l’ho caricato in macchina e lo abbiamo picchiato. Io stesso l’ho colpito più volte al volto». Sono queste le inquietanti frasi pronunciate da uno dei cinque funzionari della National security egiziana, il servizio segreto civile di Al Sisi, già sospettati del sequestro durante un pranzo nell’estate del 2017 in un Paese africano a un collega ...

Che tempo Che fa - Fabio Fazio provoca Salvini : 'Cos'avremmo voluto chiedergli'. Cosa 'scorda' : ma è serio? : Meglio buttarla in politica, con una sottile vena polemica: 'Abbiamo invitato più volte il Ministro Salvini, ma non abbiamo avuto una risposta formale. Al di là della sua opinione su di me, sarebbe ...

Mara Maionchi : “Il tradimento di mio marito? Cosa vuole Che sia un corno” : “Il tradimento di mio marito? Non è stato grave”. Mara Maionchi non ha rancori nei confronti del marito che ha ammesso di averla tradita: a dirlo è lei stessa in un’intervista al Corriere della Sera nella quale è tornata anche a parlare del tumore che l’ha colpita. “Le corna che mi ha fatto mio marito? Non ricordo più quando ne ho parlato, ma volevo dare una mano a chi si è trovata o si trova nella stessa situazione. Cosa vuole ...

Cosa sappiamo sul presunto sequestro di nove pesCherecci nelle acque libiChe : Prima il tweet del ministero, poi il dietrofront. Sul presunto tentato sequestro di nove pescherecci a ridosso delle coste libiche è calato il silenzio. La vicenda ha preso una piega tutta politica, tra accuse di fake news e fonti del ministero dell'Interno che hanno preso di mira il ministro Elisabetta Trenta. Il corto circuito ha inasprito i toni e la questione sembra rimasta irrisolta. Ma Cosa è realmente accaduto nel Mediterraneo, nella ...