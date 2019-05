Champions | Lotito | finito tempo vassalli

On Air : Lotito - « Champions non indispensabile». F1 - Vettel punta sulla Ferrari : ... direttore sanitario dell'Istituto di medicina dello sport di Cagliari, e Giorgio Galanti , direttore sanitario del Centro di riferimento di medicina dello sport dell'Aouc di Firenze Careggi. Secondo ...

Lazio - Lotito elogia De Rossi e per la Champions non fa drammi : “Non è la sopravvivenza di un essere umano” : A margine della presentazione della campagna ‘No Bulli’ promossa dalla Regione Lazio contro bullismo e cyberbullismo presso la Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio, il Presidente dei biancocelesti Claudio Lotito ha affrontato alcuni argomenti in merito al momento attuale della sua squadra. In primis, però, mette in risalto l’eleganza e la gentilezza di De Rossi dopo il derby: “Ho apprezzato il ...