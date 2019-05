Champions League – Il Liverpool ribalta il risultato e vola in finale

forzazzurri

(Di martedì 7 maggio 2019)-Barcellona 4-0 – Ilil 3-0 dell’andata patito in casa del Barcellona e conquista l’accesso alladi Madrid. Una partita bellissima e densa di emozioni quella dell’ Anfield Road. I reds rifilano un netto 4-0 a Messi & Co (all’andata terminò 3-0 per i blaugrana) e contro tutti i pronostici della vigilia staccano il biglietto per ladi Madrid.Nonostante le assenze di Firmino e Salah iha disputato una gara sontuosa contro una delle squadre più forti del mondo.Le reti sono state messe a segno da Origi e Wijnaldum entrambi autori di una doppietta.Ora non resta che aspettare domani per capire chi sarà l’altra finalista tra Ajax e Tottenham.Potrebbe interessarti: Calciatore si finge malato per seguire l’Ajax: licenziato! Leggi anche: Juventus, punizione esemplare verso il tifoso che ha ...

