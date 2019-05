Champions League | 7 maggio 2019 | Liverpool-Barcellona in diretta su Sky

blogo

(Di martedì 7 maggio 2019)Oggi, martedì 7, torna in campo la, con il ritorno delle semifinali. Stasera è in programma, match che sarà trasmesso in esclusiva da Sky (visibile anche in 4K HDR per i clienti Sky Q e in live streaming su SkyGo per gli abbonati) con telecronaca di Massimo Marianella e commento di Massimo Ambrosini. Calcio di inizio alle ore 21. Si parte dal 3-0 messo a segno all'andata dagli spagnoli.Confermato l'appuntamento conShow, la rubrica per commentare il pre e post partita, in onda anche su Sky Sport 24. In studio, Ilaria D’Amico insieme a Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Andrea Pirlo., 7insu Sky pubblicato su TVBlog.it 0712:23.

