Champions | impresa Reds ad Anfield Road | quattro gol al Barça Liverpool in finale 

Liverpool - l'impresa del secolo : 4-0 al Barça e finale di Champions : Il Liverpool ribalta clamorosamente lo 0-3 dell'andata e batte il Barcellona 4-0 ad Anfield Road, nel ritorno della semifinale di Champions League, qualificandosi per la finale. Gli inglesi...

Impresa del Liverpool : vince 4-0 Col Barcellona e va in finale di Champions : Liverpool fa il miracolo ed elimina il Barcellona dalla Champions League vincendo 4-0 in casa dopo aver perso 3-0 al Camp Nou una settimana fa. Partita e risultati incredibili, un'Impresa destinata a fare la storia di questa competizione. Pochi avrebbero scommesso non sulla forza della squadra di Klopp, che non si discute, quanto sulla possibilità che per due anni di fila il Barca di Messi potesse uscire prima della finale dopo aver dominato ...

Champions League : Liverpool-Barcellona - Klopp sogna l'impresa : Tentare l'impossibile, fare come la Roma un anno fa. E' questo il compito che si è dato il Liverpool nella semifinale di ritorno di Champions che si gioca domani ad Anfield. All'andata a Barcellona i ...

Quote Champions - Liverpool-Barcellona - l’impresa dei Reds a 11.00 su Sisal Matchpoint. Un’altra magia di Messi su punizione a 9.00 : Quote Champions – La gara di andata al Camp Nou, vinta dal Barcellona con un netto 3 -0, ha emesso un verdetto durissimo per il Liverpool che ora, per conquistare la finale di Madrid, deve compiere una vera e propria impresa all’Anfield. A confortare le speranze dei Reds c’è il rendimento tra le mura amiche, dove il Liverpool non subisce gol in Champions League dal 18 settembre scorso. Qualificazione a parte, gli inglesi sono ...

Gasperini : 'Fatta un'impresa da Champions - ci crediamo' : 'La vittoria di oggi in casa Lazio è stata una grande impresa: credevamo in un posto in Champions, ora ci crediamo ancora di più'. Così Giampiero Gasperini commenta il 3-1 all'Olimpico che avvicina la ...

Lazio-Atalanta - Gasperini : 'Impresa straordinaria. Champions? Ci crediamo ancora di più' : Gian Piero Gasperini , ai microfoni di Sky Sport , si gode questo momento: "Abbiamo fatto un'Impresa straordinaria che ci mette in una posizione di classifica che... se prima ci credevamo, ora ancora ...

Quote Champions : possibile secondo i bookies un’altra impresa dell’Ajax in trasferta - ma gli Spurs restano di poco favoriti : Quote Champions – Due mondi destinati a incrociarsi. Le due semifinali di Champions League raccontano storie e percorsi completamente diversi. Da una parte Tottenham e Ajax, le due sorprese del torneo, dall’altra Barcellona e Liverpool, le due superpotenze nonché, almeno per il momento, le due più quotate alla vittoria finale: rispettivamente 2,50 e 3,55 secondo gli analisti di Planetwin365, che vedono invece più distanti Ajax ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Szolnoki-Sport Management 6-6. Impresa storica - Mastini alla Final Eight! : La BPM Sport Management scrive una pagina della sua storia: i Mastini ottengono il pareggio per 6-6 nella gara in casa dello Szolnoki nella 13ma giornata della Champions League di Pallanuoto e così, ad un turno dalla conclusione della fase a gironi mantengono 5 punti di vantaggio sulla formazione magiara e sono matematicamente qualificati alla Final Eight di Hannover. La posta in palio è altissima, e così nel primo quarto le squadre paiono ...

Accadde oggi - 20 aprile 2010 : l’Inter “vede” la Champions - impresa contro il Barça di Guardiola : La rubrica “Accadde oggi” ci riporta indietro di 9 anni, esattamente al 20 aprile 2010. Semifinale di andata di Champions League, l’Inter di Mourinho ospita il grande Barcellona di Guardiola, vincitore l’anno prima e grande favorito per aggiudicarsi ancora una volta la coppa dalle grandi orecchie. Una splendida squadra, quella blaugrana, guidata egregiamente dal tecnico spagnolo inventore del Tiki Taka. Ma quella ...

Manchester City-Tottenham - partita epica : impresa della squadra di Pochettino - finisce con un rocambolesco 4-3 - altro fallimento in Champions di Guardiola [FOTO] : 1/17 AFP/LaPresse ...

Volley - Champions : Civitanova in finale con Kazan - niente impresa per Perugia : Dopo il 3-0 dell'andata in Turchia contro le campionesse d'Europa e del Mondo in carica del VakifBank Istanbul, allenate da Giovanni Guidetti, la formazione piemontese ha perso al PalaIgor 3-1 ...

Champions League Pallavolo - annata storica : finale tutta italiana - impresa di Novara che raggiunge Conegliano : Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara sarà la finalissima della Champions League 2018-19 di volley Champions League volley, finale tutta italiana in un’annata storica per i nostri colori. E’ successo di tutto questa sera a Novara, con la Igor Gorgonzola capace di estromettere dalla competizione le campionesse del Mondo del Vakifbank in un incontro al cardiopalmo. Novara ha infatti vinto solo al Golden set, 16-14, dopo aver ...

Volley - Champions League 2019 : lo Zenit Kazan è troppo forte - Perugia accarezza l’impresa ma si ferma in semifinale : Nulla da fare per Perugia. L’avventura della formazione allenata da Lorenzo Bernardi nella Champions League 2018-2019 di Volley maschile si conclude in semifinale per mano dello Zenit Kazan. La squadra russa campione in carica (quattro successi negli ultimi quattro anni) ha legittimato la qualificazione all’atto conclusivo imponendosi anche tra le mura amiche con il risultato di 3-1 (22-25; 25-23; 25-23; 26-24) dopo il successo al ...

LIVE VakifBank-Novara - semifinale d’andata Champions League volley in DIRETTA : Egonu e compagne per l’impresa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di VakifBank Istanbul-Novara, semifinale d’andata della Champions League 2019 di volley femminile. Al Sarayi Spor della metropoli turca andrà in scena un big match da urlo che mette in palio un pezzo della qualificazione all’atto conclusivo della massima competizione continentale, le padrone di casa affronteranno la compagine italiana in un incontro che si preannuncia altamente spettacolare, ...