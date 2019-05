Champions | cosa può succedere?

Milan - Leonardo mette le cose in chiaro : “nessuna smobilitazione senza Champions. Bakayoko? Ecco cosa dico” : Il direttore dell’area tecnica del Milan ha parlato dopo il match con il Bologna, analizzando vari temi tra cui il caso Bakayoko Serata complicata per il Milan, risolta dai gol di Suso e Borini che permettono ai rossoneri di battere il Bologna e tornare al quinto posto in classifica a tre punti dalla zona Champions. Spada/LaPresse Una vittoria passata in secondo piano dopo il caso Bakayoko, scoppiato nel primo tempo per un chiaro e ...

Serie A. Ultimi posti in Champions : cosa succede in caso di pari punti : Mancano cinque gare al termine. Le squadre matematicamente in lotta per la Champions sono sei. I posti disponibili sono due

Juventus all’8° scudetto - cosa resta della Serie A? Un posto in Champions - una salvezza e tanta noia : Un mese, cinque partite, 450 minuti (più recupero): sono lunghi a scriverli, figuriamoci a viverli sul campo, sugli spalti o davanti alla tv a guardare questo campionato. O meglio, ciò che ne resta: dopo l’ennesimo trionfo in tono minore della Juventus, praticamente nulla. Il Napoli è certo del secondo posto, l’Inter (quasi) del terzo, il Frosinone è virtualmente retrocesso e il Chievo pure matematicamente. Che si gioca a fare fino al 26 maggio? ...

La delusione dell’eliminazione dalla Champions e la vittoria dell’8° Scudetto consecutivo - Chiellini svela : “ecco cosa vuol dire vivere con Cristiano Ronaldo” : L’analisi di Giorgio Chiellini dopo la vittoria dell’ottavo Scudetto consecutivo della Juventus: le parole del difensore bianconero “E’ stata una settimana con una grande delusione ma oggi festeggiamo un grande Scudetto con grandi meriti, abbiamo voluto e ci godiamo questa vittoria, non possiamo renderci conto delle pagine di storia, non penso che nessuno riuscirà a fare otto scudetti in Italia“. Lo dice il ...

Dopo il tonfo Champions - Agnelli spiega che progettare è l’unica cosa che conta : Il primo effetto dell’eliminazione, tanto clamorosa quanto meritata, della Juventus dalla Champions League, prima ancora del tonfo in borsa e degli adombrati contatti con Antonio Conto, è stato il cambio di paradigma della comunicazione bianconera. Andrea Agnelli si è presentato, ancora a fischietto caldo, ai microfoni di Sky Sport per spiegare al popolo del pallone che uscire ai quarti con un’avversaria sulla carta sfavorita, ...

Che cosa deve fare la Juve per qualificarsi alle semifinali di Champions : Che cosa deve fare la Juve per qualificarsi alle semifinali di Champions? I bianconeri affrontano l’Ajax all’Allianz Stadium, nel match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Si riparte dal risultato di 1-1 della gara di andata, che tiene ancora vivo il sogno qualificazione per entrambe le squadre, con la Juventus […] L'articolo Che cosa deve fare la Juve per qualificarsi alle semifinali di Champions è stato ...

Juventus - Chiellini : 'Champions? Carichi per fare qualcosa di speciale. Ora lo scudetto' : Tra una quindicina di giorni Giorgio Chiellini dovrà vedersela con quei ragazzi indiavolati dell'Ajax. Sarà, infatti, di nuovo tempo di Champions, con l'obiettivo di vivere altre notti come quella ...

Pirlo senza giri di parole : “Attenta Juve - ecco cosa serve in Champions” : Andrea Pirlo, intervistato ai microfoni della “Gazzetta dello Sport”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla Juventus e sulle chance Champions dei bianconeri. Pensiero piuttosto semplice, ma di grande impatto. L’ex centrocampista di Milan e Juventus non usa giri di parole e svela le carte necessarie per riuscire a fare il […] More

Champions League 2019 - sorteggio quarti : cosa c’è da sapere e dove seguirlo in diretta : sorteggio Champions League 2019 Per la Juventus e le altre sette squadre che hanno superato gli ottavi di Champions League 2019 è tempo di conoscere il cammino che porta al Wanda Metropolitano di Madrid, teatro – o meglio, stadio – della finale del 1° giugno. Questa mattina – venerdì 15 marzo – si terrà il sorteggio dell’ultima e decisiva fase, a cominciare dagli abbinamenti relativi ai quarti. Il sorteggio dei ...