Caterina Balivo da record a Vieni da Me E incanta col look bianco

Vieni da me - Brosio a Caterina Balivo : “Ho avuto problemi venendo qui” : Paolo Brosio è in ritardo a Vieni da me e si giustifica con Caterina Balivo Piccolo imprevisto nella puntata odierna di Vieni da me. Infatti, durante l’anteprima (quando vengono presentati gli ospiti della puntata) ne mancava uno: ovvero Paolo Brosio, protagonista della rubrica “Domande al buio”. Caterina Balivo si è preoccupata e ha chiesto spiegazioni a Brosio, che si è giustificato dicendo di aver sbagliato strada e di ...

Caterina Balivo svela un retroscena su Ballando : “Ha dato un pugno…” : Vieni da me: Caterina Balivo svela in diretta un retroscena su Ballando con le stelle Si è parlato anche di Manuela Arcuri nel talk dedicato a Ballando con le stelle 14, avuto luogo nella puntata di Vieni da me di oggi, lunedì 6 maggio 2019, al quale hanno preso parte Pippo Pelo, Enrico Lo Verso, Samanta Togni e Ivan Zazzaroni, ma sono intervenuti anche Matilde Brandi e Massimo Lopez, ospiti di altri spazi della trasmissione. E proprio parlando ...

Caterina Balivo : battuta su Barbara d’Urso in diretta a Vieni da me? : Vieni da me, ospite fa una battuta… su Barbara d’Urso? Caterina Balivo: “Non è roba mia!” Momento molto divertente all’inizio della puntata di Vieni da me di oggi, venerdì 3 maggio 2019. La padrona di casa Caterina Balivo, come ogni giorno, ha infatti presentato i suoi ospiti: tra questi, il cantante Memo Remigi, che le ha regalato un fiore. Dunque la conduttrice ha ringraziato l’artista per il regalo fattole ...

Caterina Balivo - Valerio Scanu si commuove a Vieni da Me : Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Valerio Scanu. Frizzante come sempre, la presentatrice lo accoglie con un abito di seta d’oro e scarpe altissime dello stesso colore. Il cantante si confessa sulla sua vita professionale e privata, senza nascondere le proprie emozioni, tanto da commuoversi in studio. Scanu si sottopone al gioco del Volevo dirti e risponde alle domande inviate tramite video-messaggi. Manuela Arcuri ricorda quanto Valerio ...

Valerio Scanu spiazza Caterina Balivo e piange a Vieni da me : Caterina Balivo ironizza con Valerio Scanu in diretta a Vieni da me: “Mi devi spiazzare” E’ stato Valerio Scanu il protagonista dello spazio ‘Volevo dirti’ nella puntata di Vieni da me di oggi, giovedì 2 maggio 2019. Il cantante, ospitato dalla padrona di casa Caterina Balivo, si è infatti trovato a dover ascoltare in diretta i videomessaggi di alcune persone che in qualche modo hanno fatto parte della sua vita, da ...

Caterina Balivo spiazzata dal racconto shock di Justine Mattera : Vieni da me, Justine Mattera lascia senza parole Caterina Balivo: “Ho dato un pugno a…” E’ tornata oggi nel salotto di Vieni da me Justine Mattera, dopo la sua precedente ospitata, avvenuta all’inizio di questa stagione televisiva. Sottoposta dalla padrona di casa Caterina Balivo alle temutissime ‘domande al buio’, la showgirl americana ha rilasciato una dichiarazione che ha spiazzato un po’ tutti. ...

Vieni da me - Caterina Balivo lancia il profilo instagram di Claudio Lippi : Caterina Balivo lancia in diretta a Vieni da me il profilo instagram di Claudio Lippi Claudio Lippi è stato il protagonista delle domande al buio di Vieni da me, nella puntata odierna di martedì 30 aprile. Con la prima domanda comparsa sul grande schermo, Caterina Balivo ha chiesto al suo ospite in che cosa è veramente […] L'articolo Vieni da me, Caterina Balivo lancia il profilo instagram di Claudio Lippi proviene da Gossip e Tv.

Vieni da Me - Pino Strabioli inciampa e cade dalle scale : Caterina Balivo si spaventa : Attimi di apprensione a Vieni da me quando, nello scendere la scala per entrare in studio, Pino Strabioli è inciampato e caduto, spaventando la conduttrice Caterina Balivo. Fortunatamente l’ospite non si è fatto nulla ma ha rischiato una brutta caduta. Superati la paura e l’imbarazzo per l’incidente, la Balivo e Strabioli hanno incominciato l’intervista come da programma e lui ha commentato la presenza di suor Cristina ...

Caterina Balivo messa a disagio da Claudio Lippi a Vieni da me : Vieni da me: Caterina Balivo a disagio per una battuta di Claudio Lippi in diretta Inizio esilarante per l’intervista di Claudio Lippi oggi a Vieni da me: il noto conduttore si è raccontato, infatti, attraverso le temutissime ‘domande al buio’ e, proprio rispondendo alla prima domanda, ha fatto una battutaccia che ha messo un po’ a disagio la padrona di casa Caterina Balivo, facendo scoppiare a ridere il pubblico presente ...

Vieni da me : ospite di Caterina Balivo inciampa sulle scale : Caterina Balivo presenta un ospite, che sfiora la caduta dalle scale a Vieni da me! Presentazione non andata come previsto quella di Pino Strabioli nella puntata di Vieni da me di oggi, lunedì 29 aprile 2019. Nell’anteprima del programma pomeridiano di Rai1, in onda quotidianamente dopo il TG, la padrona di casa Caterina Balivo, come sempre, ha infatti anticipato gli ospiti del giorno, ossia Marzia Roncacci con Samuel Peron, Massimiliano ...

Caterina Balivo in lacrime a 'Vieni da me' - ecco cos'è successo : in lacrime a Vieni da me . Nella puntata andata in onda ieri, la conduttrice campana si è lasciata andare alla commozione in un momento molto toccante del programma. ecco cosa è accaduto. Caterina ...

Caterina Balivo - battuta su Pamela Prati a Vieni da me : “Ha detto…” : Pamela Prati e Marco Caltagirone: la battuta di Caterina Balivo oggi a Vieni da me Continua a dominare il gossip l’attesissimo matrimonio di Pamela Prati con Marco Caltagirone, un uomo misterioso del quale si parla da settimane su tutti i siti di tv e in vari salotti televisivi. E proprio sul caso Pamela Prati nella puntata di Vieni da me di oggi, venerdì 26 aprile 2019, la padrona di casa Caterina Balivo ha fatto una battutaccia, ...

Vieni da me - Marco Carta : “Due pa**e”. La reazione di Caterina Balivo : Marco Carta a Vieni da me: “Siamo in fascia protetta, si può dire due pa**e? E’ tornato a Vieni da me per la puntata di oggi, giovedì 25 aprile 2019, Marco Carta, già ospite di Caterina Balivo qualche mese fa. Nell’appuntamento odierno, anziché fare un’intervista ‘classica’ in poltrona, com’è avvenuto in occasione della sua precedente ospitata, Marco Carta a Vieni da me si è invece raccontato alla ...

Vieni da me - Marco Carta : 'Due pa**e'. La reazione di Caterina Balivo - : ... lo ha messo alla prova, ovviamente non sul serio,, facendogli studiare in diretta un'acconciatura per la signora Rossella! Marco ha poi ripercorso i suoi primi dieci anni di carriera nel mondo della ...