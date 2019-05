Castel Romano si tinge di rosa per sostenere la prevenzione

Arresti Casamonica - il taglieggiato : 'Con Alemanno sindaco Luciano prese 30mila euro per mediare a Castel Romano' : Luciano Casamonica, si legge nello stralcio " è stato in una cena politica ospite di Alemanno perché ha fatto da tramite in un campo rom di Castel Romano mettendo d'accordo più occupanti provenienti ...

Arresti Casamonica - il taglieggiato : “Con Alemanno sindaco Luciano prese 30mila euro per mediare a Castel Romano” : “Luciano Casamonica prese 30.000 euro e 3.000 euro al mese ai tempi di Alemanno sindaco per fare da mediatore fra le etnie del campo rom di Castel Romano”. A raccontarlo agli inquirenti è stato Christian, una delle vittime delle estorsioni del clan Casamonica, come erge dall’operazione “Gramigna bis” condotta dai Carabinieri del Comando provinciale di Roma, che ha permesso alla Procura di Roma di ordinare l’arresto di 23 persone per lo più ...

Roma - Giuliano Castellino - leader romano di Forza Nuova - arrestato per aggressione a giornalisti : L'episodio risale al 7 gennaio, quando furono accerchiati e minacciati un cronista e un fotografo dell'Espresso. Ai domiciliari anche Vincenzo Nardulli, esponente di spicco di Avanguardia Nazionale