Caso Siri | Salvini | La Lega voterà contro la revoca

Caso Siri - Di Maio : 'Assurdo che ci sia spaccatura - non saremo noi ad aprire crisi di governo' : 'Trovo assurdo che ci siano spaccature su un'inchiesta per corruzione' e 'spaccarsi su una battaglia che ci dovrebbe vedere uniti alla Lega è un messaggio sbagliato dato al Paese'. Così il vicepremier ...

Caso Siri - oggi l'interrogatorio secretato ad Arata : "Abbiamo reso dichiarazioni sulla vicenda che chiama in causa il mio assistito: ha fornito la sua versione dei fatti. l'interrogatorio è stato secretato per cui non è possibile fornirne alcun ...

Caso Siri - l'ultimatum di Di Maio a Salvini : Alla vigilia del Consiglio dei Ministri in programma domani, Luigi Di Maio ha lanciato il suo ultimatum a Matteo Salvini e alla Lega. Domani il Premier Conte dovrebbe proporre il decreto di revoca per Siri, un atto che il Movimento 5 Stelle avrebbe preferito evitare: "Il Movimento non dice che Siri non debba difendersi, per carità, anzi ci auguriamo che lo faccia e nelle forme che ritiene più opportune. Molto più semplicemente chiediamo che a ...

Caso Siri - Di Maio con toni minacciosi marca stretto Matteo Salvini messo con le spalle al muro? : Il Caso Siri tiene banco, il leader dei 5 stelle arriva adesso ad utilizzare toni quasi minacciosi contro il leghista Salvini «Non capirò mai perché la Lega in queste settimane abbia continuato a difendere Siri invece di fargli fare un passo indietro. Oggi è l’ultimo giorno utile perché Salvini comprenda l’importanza di questa vicenda. Mi … Continue reading Caso Siri, Di Maio con toni minacciosi marca stretto Matteo Salvini messo con le ...

Siri : Salvini : Caso non mi appassiona - Conte situazione chiara : "Conta dei voti in Cdm sul caso Siri? Non mi appassiona questo tema, parlo di vita vera". Cosi' il ministro dell'Interno Matteo Salvini

La resa dei conti tra Lega e M5S sul Caso Siri. Cosa prevedono i giornali : Meno uno. Vigilia di Consiglio dei ministri, oggi. Solo 24 ore e si capirà se il governo cade, non cade e si rappattuma. Al fixing del 7 maggio la situazione è che sul “caso Siri”, dopo la domenica degli insulti voltati tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio “ora Lega e M5Stelle provano a frenare prima che sia troppo tardi” secondo l'abbrivio della cronaca di giornata del Corriere della Sera. Parola d'ordine: smorzare i toni. Raffreddare la ...

Caso Siri - Lega all'attacco : 'Conte non è più arbitro'. Domani il decisivo Cdm. E spunta il caso di una palazzina : La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta, senza ipotesi di reato né indagati, sull'acquisto da parte del sottosegretario leghista, indagato per corruzioni, di uno stabile a Bresso, nel Milanese, ...

Di Maio sul Caso Siri : «Le signore mi dicono di non litigare - ma quando ce vo' - ce vo'» : Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, nel corso di un comizio a Monterotondo, Roma,, ha dichiarato che la lite con la Lega 'si poteva risolvere molto prima con le dimissioni di Siri , ...