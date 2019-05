Caso Siri | il sottosegretario non risponderà ai pm

Quel Contratto fantasma sul Caso Siri (e non solo) : Alle volte verrebbe da chiedersi perché si fissano delle regole, se poi vengono bellamente ignorate: tanto valeva evitare di perderci del tempo. Prendiamo il «Contratto per il Governo del Cambiamento», sottoscritto il 18 maggio 2018 da Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Proprio all’inizio c’è un puntiglioso elenco dei criteri che avrebbero dovuto impe...

Caso Siri - aperta un’inchiesta per l’acquisto di una palazzina. Conte : «No alla conta» : Accertamenti a Milano su un mutuo da 585mila euro ottenuto da una banca di San Marino dal rappresentante del governo coinvolto nell’inchiesta

Caso Siri - Conte : "Non andremo alla conta"<br>Salvini : "Io sono assolutamente tranquillo" : Aggiornamento - Mentre il Premier Giuseppe Conte promette che mercoledì in Consiglio dei Ministri non si andrà "alla conta" sul Caso Siri, il suo vice pentastellato Luigi Di Maio, sull'ipotesi di andare ai voti, dice:"Sconsiglierei. Non abbiamo mai parlato né di rimpasti né di crisi di governo. Noi non abbiamo nessuna strategia verso Salvini. Semplicemente il tema Siri riguarda la corruzione e addirittura si parla di mafia. Su questa roba noi ...

Il governo cerca una via d'uscita dal Caso Siri : Anche ieri a 'Non è l'arena' su La7 Di Maio ha spiegato che con "questo Pd che presenta una legge per aumentare gli stipendi dei parlamentari non si può dialogare". Concetto ribadito oggi: non è possibile che il M5s apra un "secondo forno", ha sottolineato. Ma l'apertura di Zingaretti sul reddito di cittadinanza non è passata inosservata a molti pentastellati. Alcuni esponenti M5s sottolineano per esempio che qualora dopo le ...

Caso Siri - la soluzione nel CdM di mercoledì. Conte : 'Sorprese? Non ci saranno'. Ombre per un mutuo : La procura di Milano ha aperto un'inchiesta senza ipotesi di reato né indagati, in relazione all'acquisto di un immobile a Bresso, nel milanese, da parte del sottosegretario alle Infrastrutture e ...

Giuseppe Conte - sfregio finale alla Lega sul Caso Armando Siri : "Non sono un arbitro - ma il premier" : Sempre più sfacciatamente grillino. Si parla del premier, Giuseppe Conte, ormai allo scontro totale con la Lega di Matteo Salvini sul caso Armando Siri. Dopo aver chiesto le dimissioni del sottosegretario del Carroccio e dopo aver chiesto "una inutile conta nel CdM che vedere il M5s in maggioranza",

Caso Siri - Conte : CdM il 10 - nessuna conta : 19.11 "Mercoledì mattina ci sarà il Cdm. Non andremo alla conta". Così il premier Conte sul Armando Siri, il sottosegretario della Lega indagato per corruzione e al centro di un Caso politico nel governo Lega-Cinque Stelle "Io non ho mai accettato di fare l'arbitro ma di fare il premier, che è un concetto diverso-ribadisce-Sono un premier di garanzia, questo sì. Ma non ho mai accettato di fare l'arbitro".

Le novità sul Caso Siri e il nuovo Royal baby : Beh, qui avete da divertirvi a cena per muovere la conversazione. Perché i sondaggi danno da pensare e stupiscono proprio all'interno del mondo sovranista. Con la sorpresa, e lo scambio di ruoli, rispetto alle ultime grandi consultazioni. Perché ora ad andare così e così sarebbe proprio l'arrembante

Caso Siri - Clemente Mastella : “Luigi Di Maio mi ha rotto le palle” : Il sindaco di Benevento commenta le affermazioni di Luigi Di Maio, per cui il governo non sarebbe caduto nonostante le tensioni sul Caso Siri in quanto "Matteo Salvini non è Clemente Mastella". L'ex ministro della Giustizia replica: "Francamente, mi ha rotto le palle. Che trovi altri argomenti per alimentare le discussioni con l'alleato di governo".Continua a leggere

Caso Siri - Salvini 'Gli contestano il mutuo E il reato di tutti gli italiani.. Di Maio insiste 'Va rimosso'. : 'Possono aprire tutte le inchieste che vogliono, io sono assolutamente tranquillo. Se a Siri viene contestato di avere un mutuo, è un reato che stanno compiendo alcuni milioni di italiani che pagano ...

Il Caso Siri s’ingrossa : La puntata di Report di stasera promette nuove rivelazioni sul sottosegretario leghista indagato per corruzione che ha ignorato l'invito a dimettersi del capo del suo governo

