Case a 1 euro in Italia | i comuni che hanno deciso di svendere immobili per ripopolare i

Case a un euro - offerte da tutto il mondo : Conto alla rovescia a Sambuca di Sicilia nell’agrigentino per ‘Case a un euro‘, il progetto che ha conquistato la ribalta internazionale dopo la decisione dell’Amministrazione comunale di vendere alcuni immobili abbandonati del centro storico al prezzo simbolico di un euro a base d’asta. Mercoledì prossimo, alle 10.30 a Palazzo Panitteri, alla presenza di un notaio, saranno aperte le buste con le offerte arrivata ...

La scimmia in autostrada rapina il Casellante : “bottino” da 60 euro. La scena incredibile : L'originale furto in un casello autostradale del distretto di Kanpur, nello stato indiano dell’Uttar Pradesh. Non si tratterebbe del primo episodio. Il manager della stazione di pedaggio, Manoj Sharma: “La scimmia deve essere stata addestrata per rubare”.Continua a leggere

Xiaomi pulirà sempre più Case europee con i robottini Roborock : Xiaomi porterà sempre di più i suoi aspirapolvere intelligenti firmati Roborock in Europa: partono i piani di espansione, con una filiale aperta già nel 2019. L'articolo Xiaomi pulirà sempre più case europee con i robottini Roborock proviene da TuttoAndroid.

Caserta - sequestrate 13 tonnellate di legumi - prodotti ittici e cereali per un valore di 28mila euro : sequestrate 13 tonnellate di legumi, prodotti ittici e cereali custoditi in celle frigo per un valore di circa 28mila euro e sanzionato il proprietario per diverse migliaia di euro. Questo il risultato di un’operazione dei Carabinieri della Tutela Agroalimentare di Salerno nei confronti di un’azienda operante nel commercio agroalimentare all’ingrosso, in provincia di Caserta. Gli alimenti sequestrati mancavano della documentazione di ...

Arrestato per tentato omicidio al Casello A14 - Movente investimento di 100 mila euro andato male : Chieti - C'è un tentativo di strangolamento alla base del reato di tentato omicidio aggravato con il quale di carabinieri della compagnia di Ortona e il nucleo operativo di Chieti hanno Arrestato Antonio Fiabante, 51 anni, di Pieve di Doligo (Treviso), che si occupa di slot machine. La vicenda legata a un caso di aggressione avvenuto il pomeriggio di giovedì scorso in un parcheggio esterno al casello autostradale di Lanciano a ...

Ginnastica - Europei 2019. Giorgia Villa : “Ho fatto l’esercizio più brutto della mia vita”. Enrico Casella : “Faremo meglio ai Mondiali” : Giorgia Villa andava a caccia di una medaglia agli Europei 2019 di Ginnastica, l’azzurra si è presentata alla Finale alla trave col miglior punteggio di qualifica ma purtroppo è caduta due volte e ha dovuto dire addio ai suoi sogni di gloria. La 16enne bergamasca non era in perfette condizioni fisiche durante questa rassegna continentale e ha rilasciato le sue sensazioni ai microfoni della FederGinnastica: “Non è facile venire qui e ...

Ginnastica artistica - Enrico Casella : “Contento per Alice d’Amato - Europei bellissimi. Le ragazze hanno fatto tanto” : L’Italia è stata grande protagonista durante la prima giornata di Finali di Specialità agli Europei 2019 di Ginnastica artistica, Alice d’Amato ha conquistato una grande medaglia di bronzo alle parallele asimmetriche confezionando un esercizio da sogno. La 16enne genovese si è visibilmente commossa per il risultato acquisito a Stettino e il Direttore Tecnico Enrico Casella ha commentato il risultato acquisito dalla sua allieva ai ...

Ginnastica artistica - Europei 2019. Enrico Casella : “Bellissima finale all-around - l’Italia ha una grande squadra. E ai Mondiali…” : L’Italia ha ben figurato durante la finale all-around degli Europei 2019 di Ginnastica artistica, Alice d’Amato ha concluso in quarta posizione mentre Giorgia Villa chiude al sesto posto. Le due azzurre, nonostante un errore alla trave, possono ritenersi ampiamente soddisfatte del risultato e l’entusiasmo traspare anche dalle dichiarazioni rilasciate dal DT Enrico Casella ai microfoni della FederGinnastica: “Dire che sono ...

Ginnastica artistica - Europei 2019 : le dichiarazioni delle azzurre. La gioia di Casella - Villa e d’Amato per le finali : L’Italia si è distinta durante le qualificazioni agli Europei 2019 di Ginnastica artistica, le azzurre hanno infatti conquistato l’accesso a tre finali di Specialità (oltre a due posti nell’atto conclusivo del concorso generale): Giorgia Villa alla trave, Asia d’Amato al volteggio, Alice d’Amato alle parallele asimmetriche. Di seguito le dichiarazioni che le ragazze del CT Enrico Casella hanno rilasciato alla ...

In Italia ci sono centinaia di Case in vendita a un euro : ecco dove si trovano e come comprarle : L'economia si basa sull'agricoltura e, per contrastare lo spopolamento, anche qui vengono vendute case abbandonate a un euro. . Patrica, Frosinone, Situato nella Valle del Sacco, questo Comune oggi ...

Ginnastica artistica - Europei 2019. Enrico Casella : “Giorgia Villa ha gareggiato con 38 di febbre - lei e Asia d’Amato hanno due finali in tasca” : Giorgia Villa e Asia d’Amato hanno da poco terminato il turno di qualificazione agli Europei 2019 di Ginnastica artistica: la bergamasca è prima alla trave ma purtroppo ha sbagliato alle parallele, la genovese è seconda al volteggio. Entrambe iniziano a intravedere la qualificazione alle finali di specialità anche se siamo soltanto a metà di una giornata infinita alla Netto Arena di Stettino (Polonia). Ascoltiamo le voci che i protagonisti ...

In Calabria Case in vendita a 100 euro : l’idea per ripopolare uno dei borghi più belli del Sud : case nel centro storico in vendita a cento euro. E’ l’iniziativa promossa dal Comune di Oriolo, guidato da Giorgio Bonamassa, finalizzata al recupero del centro storico. Un ulteriore finanziamento di 600 mila euro giunto in questi giorni consentira’ al Comune di recuperare alcune abitazioni. L’obiettivo dichiarato e’ quello di ripopolare il centro storico, rendendolo sempre piu’ vivo e ospitale per tutto ...

