Casal Bruciato | vicini contro famiglia rom | “Li vogliamo impiccati | bruciati” e “ti

"Ti stupro" - Rom sotto scorta a Casal Bruciato :

Castiglione : problema non sussiste - a Casal Bruciato strumentalizzazione politica : Roma – “Io non parlerei di problema, il problema lo creano quegli individui imbecilli che a un mese dalle europee strumentalizzano in maniera esclusivamente politica e a fini personali la paura di chi ignora una realta’ e una cultura diversa. Abbiamo parlato con la famiglia, avevano nove bimbi in ufficio e sono spaventati: non esistono bambini rom e bambini italiani, esistono i bambini”. Lo ha detto l’assessore al ...

Casal Bruciato - assessore Castiglione (M5s) su proteste : “Imbecilli che strumentalizzano paura e ignoranza” : “Casal Bruciato? Non parlerei di problema. Il problema lo creano quegli individui imbecilli che strumentalizzano a fini personali la paura di chi ignora una cultura diversa“. Sono le parole di Rosalba Castiglione, assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale, nel corso di Effetto Giorno, su Radio24, a proposito della protesta di alcuni residenti del quartiere romano di Casal Bruciato e di militanti di Casapound ...

A Casal Bruciato - dove il nemico sono gli extracomunitari e i rom : Nuova battaglia dei cittadini e di Casapound contro l'arrivo di una famiglia di nomadi ripresa da una troupe di Tagadà nella periferia romana, dove sono sempre più diffusi i simboli dell'estrema ...

Casal Bruciato - nuova protesta contro i rom. L’assenza dello Stato è un pugno nello stomaco : Era l’estate del 1935 quando la propaganda nazista anti-ebraica assestava un altro colpo e nei negozi e nei ristoranti tedeschi apparvero i famigerati cartelli “vietato l’ingresso agli ebrei”. Nell’Italia del pre-fascismo si sta preparando qualcosa del genere, basta sostituire parole e contesti. A Roma è ormai il terzo caso, negli ultimi due mesi, in cui è possibile affermare che per quanto riguarda le case popolari “è vietato l’ingresso ai ...

Casal Bruciato - proteste a Roma contro alloggio ai rom/ Attacco alla sindaca Raggi : Casal Bruciato proteste in corso a Roma contro l'alloggio assegnato ad una famiglia di rom. Attacco al sindaco Raggi da parte di "21 luglio"

Roma - casa popolare ai rom : proteste a Casal Bruciato/ Si pensa al trasferimento : Roma, proteste a casal Bruciato dopo che un alloggio popolare è stata affidata ad una famiglia di rom: in Campidoglio si pensa già al trasferimento

Ancora tensioni a Casal Bruciato : residenti e CasaPound contro casa a famiglia rom : Roma – A casal Bruciato e’ in corso una protesta di residenti del quartiere e di militanti di casaPound contro l’assegnazione di una casa popolare ad una famiglia rom di 14 persone. Il capofamiglia ha parlato ai microfoni di Radio Cusano Campus, intervistato da Emanuela Valente. “Stanotte i bambini avevano molta paura e piangevano- ha affermato l’uomo- Una delle mie figlie sta male e l’ho portata nel campo ...

Casal Bruciato e la favola delle case regalate ai rom : Ancora una casa popolare assegnata a una famiglia rom, ancora una protesta dei residenti di una periferia dimenticata dallo Stato, ancora strumentalizzazioni di gruppi politici o pseudo tali, che nella confusione di propaganda e realtà fomentano rimostranze di piazza dai dubbi confini legali. A Roma la storia della guerra tra poveri si ripete in un loop che va avanti ormai da anni. Siamo a Casal Bruciato, periferia est della Capitale sorta tra ...