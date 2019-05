Carnevali | «Champions? Non si allarghi il divario»

Carnevali : «Champions del futuro? Non si allarghi il divario» : Non ci sono le big, ma la Serie A si è presentata in massa al meeting dell’European Leagues di Madrid. In ballo c’è il futuro del calcio europeo. A tal proposito – scrive “La Gazzetta dello Sport” – ha parlato tra i primi l’a.d. del Sassuolo Giovanni Carnevali, che ha dimostrato di avere le idee […] L'articolo Carnevali: «Champions del futuro? Non si allarghi il divario» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e ...