Carabiniere morto dopo incidente | i colleghi | Sempre nei nostri cuori

Perde il controllo della moto e si schianta : morto un Carabiniere - aveva appena smontato : L'incidente è avvenuto venerdì a Milano. Il militare, 37 anni, è morto in ospedale dopo giorni di lotta tra la vita e la...

Carabiniere morto - il padre : "L'ultimo bacio - poi me l'hanno ucciso" : Cagnano Varano, Foggia,, 15 aprile 2019 - "Se lo sentiva che quella di sabato era una mattina strana, così Vincenzo mi ha detto: papà, vieni qua che ti do un bacio. Poi è uscito per andare in caserma, ...

'Adesso Basta'. Di Maio telefona a Conte : Carabiniere morto - sciacallata grillina : Una telefonata sfogo. Il caso della morte del maresciallo Vincenzo Di Gennaro a Cagnano Varano ha colpito molto Luigi Di Maio . Che ha chiamato subito il suo ministro della Difesa Elisabetta Trenta , ...

"Si è avvicinato a piedi - poi gli spari". Così è morto il Carabiniere eroe : "Profondo dolore". "Giornata di lutto". "Cordoglio". Piange l'Italia affezionata ai suoi carabinieri. E lo fa per "l'ennesima vittima", per un amico, un servitore dello Stato morto "mentre faceva il suo dovere". Vincenzo Carlo Di Gennaro, maresciallo di 46 anni, non aveva moglie né figli. Però lascia l'Arma orfana di un commilitone e riaccende l'orgoglio dell'Italia per chi mette a repentaglio la propria vita per la sicurezza dei cittadini.Sono ...

Foggia - Carabiniere morto in una sparatoria in piazza : il maresciallo Vincenzo aveva 47 anni - arrestato il killer : Un carabiniere, Vincenzo Carlo Di Gennaro, maresciallo vicecomandante della stazione dei carabinieri di Cagnano Varano, è morto in un conflitto a fuoco nella piazza del paese...

Un Carabiniere è morto in seguito a una sparatoria in provincia di Foggia : Un carabiniere è morto questa mattina in seguito a una sparatoria avvenuta nella piazza principale di Cagnano Varano, in provincia di Foggia. Secondo le prime ricostruzioni la sparatoria sarebbe avvenuta durante un controllo a un posto di blocco. Una pattuglia dei carabinieri

