Car sharing | sono più di un milione al giorno gli italiani che ne fanno uso

Dal Car sharing a veicoli e bici elettriche - ecco i servizi del Mef per i dipendenti : Sono alcune delle categorie di servizi a favore dei propri dipendenti messi a bando dal Ministero dell'Economia. Il Mef - riferisce una nota - ha ridefinito le convenzioni non onerose per l'...

Il servizio di Car sharing Car2Go è stato sospeso a Chicago dopo che decine di auto erano state rubate : Il servizio di car sharing Car2Go è stato sospeso a Chicago dopo che decine di auto erano state rubate in pochi giorni. Le auto erano state rubate grazie a delle iscrizioni fasulle all’app di Car2Go, fatte con documenti di identità

Accordo AMAT E AMT per attivare il Car sharing a Catania : Accordo tra le due aziende di trasporto pubblico locale AMAT e Amt, per attivare il servizio di car sharing anche a Catania

Prima elettrica - poi autonoma : come cambia l’auto del Car sharing per Share Now : Auto elettriche e guida autonoma, per rendere il business più efficiente e sostenibile. La strada del car sharing è segnata. Ne è convinto Olivier Reppert, amministratore delegato di Share Now, il nuovo operatore del car sharing che riunisce le attività di Car2go e Drive Now. In attesa che le auto senza pilota si facciano largo tra le strade cittadine, la scommessa è dire addio il Prima possibile ai carburanti. “Entro fine anno il 25% della ...

Il servizio di Car sharing Enjoy lascia Catania - il sindaco Pogliese : “è vergognoso” : Il car sharing è un’innovazione che ha avuto successo in tutto il mondo ma, evidentemente, non tutti riescono a capirlo. E’ accaduto a Catania, il servizio Enjoy è stato costretto ad abbandonare la città etnea a causa del poco (o nullo) rispetto delle regole Brutte notizie per la città di Catania. Il servizio di Car sharing della società Eni, ‘Enjoy’ ha deciso di abbandonare la città sicula. Le motivazioni sono ...

Audi AI : me - Elettrica e autonoma per il Car sharing - VIDEO : L'Audi affronta il tema della mobilità autonoma urbana con la AI:me, una concept che debutta in anteprima mondiale al Salone di Shanghai. Si tratta del terzo progetto che la Casa di Ingolstadt ha realizzato pensando a specifici utilizzi da parte dei clienti: la AIcon, la sportiva PB 18 e-tron e la AI:me saranno affiancate il prossimo settembre da una quarta concept. Pensata per le megalopoli del continente asiatico, la AI:me riassume i temi ...

Share Now : entro fine anno 25% flotta Carsharing sarà elettrico : Milano, 3 apr., askanews, - Share Now, gruppo leader mondiale nel campo del carsharing nato dalla fusione di car2go e DriveNow, punta sempre più sull'elettrificazione della propria flotta. Il numero ...

Lyft si quota al Nasdaq prima di Uber - il Car sharing arriva a Wall Street : Le due nemiche sono fra i volti noti della Gig Economy, nel mirino della politica americana che discute da anni e che potrebbe farne un tema da campagna elettorale. Anche se al momento una svolta ...