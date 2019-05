Calcio | Champions League 2019 | Liverpool-Barcellona 4-0 Clamoroso ad Anfield | Reds in

Riforma Calcio europeo e Champions League - Tebas contro i progetti di Uefa ed Eca : Si pensa alla Riforma del calcio europeo ed anche della Champions League che però passano inevitabilmente per l’accordo tra le leghe nazionali. Il presidente dell’European League, Lars Christer Olson e il n.1 della Liga spagnola, Javier Tebas hanno deciso di schierarsi contro i progetti dell’Uefa e dell’Eca sulla Riforma, le dichiarazioni in conferenza stampa: “il calcio europeo e’ cambiato rispetto ad ...

Cairo sfida Agnelli : 'La Super Champions scandalo scellerato - uccidono il Calcio!' : TORINO - Mezzogiorno di fuoco, o giù di lì. Con dietro l'angolo un volo per Madrid. E con nella testa la speranza di tornare presto sì oltreconfine, ma anche col Toro al seguito. Urbano Cairo scende ...

Calcio - Serie A 2019 : il Milan vince 2-1 nel posticipo sul Bologna e resta a galla in chiave Champions League : posticipo a San Siro per quanto riguarda la 35ma giornata del campionato di Serie A di Calcio. Il Milan, impegnato nella difficile sfida interna con il Bologna, è riuscito a vincere nonostante mille difficoltà: 2-1 il risultato in favore dei rossoneri che restano dunque a galla in classifica in chiave Champions League. La banda guidata da Rino Gattuso è quinta a 3 lunghezze dalla qualificazione alla manifestazione europea. Primo tempo molto ...

Calcio - Serie A 2019 : Atalanta ad un passo dal sogno Champions League - fuochi d’artificio tra Parma e Sampdoria : Nuova domenica di gare nella Serie A di Calcio 2019, con la trentacinquesima giornata che ha vissuto un importante scontro tra Atalanta e Lazio, con il palio punti preziosi nella corsa verso il quarto posto, che vale la partecipazione alla prossima Champions League. Il successo è andato dunque ai bergamaschi, che dopo il gol in apertura di Marco Parolo sono riusciti a rimontare segnando con Duvan Zapata, Timothy Castagne e Berat Djimsiti, per un ...

Champions - la stampa incorona Messi 'E il Papa del Calcio' : Messi diabolico Per il quotidiano 'Sport' è 'Delirio'. 'Il Barcellona mette un piede e mezzo in finale di Champions dopo il gol al Liverpool in un'altra partita immensa di Messi'. Anche la stampa ...

Il Calcio secondo il Messi(a) - Liverpool accecato al Camp Nou : la Pulce fa 600 e avvicina il Barça in finale di Champions : La doppietta di Messi e l’acuto di Suarez fanno esplodere il Camp Nou, per il Liverpool adesso si fa durissima Il Calcio è uno sport che si gioca in undici, ma alla fine vince sempre… chi ha Messi in squadra. Basta questo aforisma per descrivere Barcellona-Liverpool, un concentrato di emozioni e spettacolo, reso ancora più elettrizzante da quell’alieno con il numero 10 blaugrana. AFP/LaPresse Una doppietta che vale ...

Calcio - Champions League 2019 : Barcellona-Liverpool 3-0 - l’uragano Messi e Suarez puniscono i Reds : Questa sera al Camp Nou è andata in scena l’andata delle semifinali di Champions League 2019 di Calcio tra il Barcellona e il Liverpool. Sul rettangolo verde catalano si impongono i blaugrana 3-0 grazie alle marcature di Suarez e di Messi (doppietta). Una partita di grande qualità, decisa dalle giocate dei campioni del Barça, con l’argentino che ha raggiunto quota 600 gol in carriera con il club spagnolo e con l’uruguaiano che ...

Calcio : Champions. andata semifinale - Tottenham-Ajax 0-1 : L'Ajax si porta a casa la semifinale di andata di Champions League, battendo di misura il Tottenham per 1-0 a Londra.

Calcio - Champions League 2019 : Tottenham-Ajax 0-1. Nuova vittoria esterna degli olandesi - van de Beek sbanca Londra : Continua la favola dell’Ajax, che inanella la terza vittoria esterna della fase ad eliminazione diretta della Champions League e, dopo Real Madrid e Juventus, batte a domicilio anche il Tottenham per 0-1, grazie alla rete decisiva siglata da van de Beek al 15′. Nella sfida di ritorno servirà una grande prova alla compagine inglese. Nel primo tempo l’affondo degli ospiti è subito letale: al quarto d’ora palla col contagiri ...

Calcio - Champions League 2019 : Barcellona-Liverpool - il primo atto della super sfida che sa di “finale” : Il primo atto di una finale anticipata. Si potrebbe presentare così l’andata della semifinale di Champions League tra Barcellona e Liverpool. Al Camp Nou domani sera vanno in scena i primi novanta minuti della sfida tra quelle che sono probabilmente le due grandi favorite per alzare nel cielo di Madrid la coppa “dalle grandi orecchie”. Vero che dall’altra parte ci sono Tottenham ed Ajax, ma in questo momento Barcellona e ...

Calcio - Champions League 2019 : Tottenham-Ajax - primo atto tra le sorprese del torneo : Tottenham-Ajax, atto primo: la semifinale meno attesa della Champions League di Calcio vedrà domani sera alle ore 21.00 la gara d’andata. Inutile dire che chi delle due dovesse passare il turno ed approdare in finale sarebbe senza dubbio la sorpresa della competizione e la sfavorita nell’atto conclusivo. Gli inglesi, dopo aver chiuso la fase a gironi alle spalle del Barcellona, hanno eliminato Borussia Dortmund e Manchester City, in ...

Calciomercato Juventus - tre possibili super colpi per la Champions : tra questi Skriniar : La Juventus è molto attiva sul mercato in questo periodo. Dopo la bruciante eliminazione dalla Champions League, infatti, la dirigenza bianconera sta già monitorando alcuni dei migliori talenti del mondo in difesa. Il primo obiettivo è De Ligt, fortissimo difensore dell'Ajax autore del gol che ha condannato la Juventus all'eliminazione dalla massima competizione continentale. Su di lui, però, ci sono alcuni top club europei (tra i quali il ...

Calcio - Lazio e Torino in zona Champions. Crisi Milan : L'uno-due del Torino con Belotti e Berenguer nel posticipo serale manda al tappeto un Milan che sembra aver smarrito il filo del gioco e, in attesa del risultato di Atalanta-Udinese di domani, esce dalla zona Champions e si ritrova al quinto posto, scavalcato dalla Roma e raggiunto proprio dal Toro, squadra che Mazzarri riesce ora a far rendere al meglio. L'esatto contrario di Gattuso e il Milan. E nel frattempo ora, in attesa del derby della ...

Calcio a 5 - Champions League 2019 : lo Sporting Lisbona è campione d’Europa - sconfitto il Kairat Almaty : Missione compiuta per lo Sporting Lisbona. La compagine portoghese di Calcio a 5, al quarto tentativo, conquista finalmente il titolo di campione d’Europa. Dopo aver perso gli atti conclusivi nel 2011, 2017 e 2018, i portoghesi si sono presi la loro rivincita sconfiggendo una delle compagini favorite, ovvero i kazaki Kairat Almaty, fregiandosi del successo in questa UEFA Futsal Champions League. Nel confronto andato in scena all’Almaty ...