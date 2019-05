Cade albero in centro a Milano | ferita lievemente un' anziana FOTO

tg24.sky

(Di martedì 7 maggio 2019)inun'La pianta si è schiantata su un taxi all'altezza di via Lamarmora. Il conducente del veicolo è rimasto illeso, una donna di 72 anni è stata invece trasportata al Policlinico in condizioni non preoccupanti

